اسکان دانشجویان در سالن ورزشی و اتاق مطالعه!/ بررسی مشکل 7 دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، تامین خوابگاه به عنوان محلی که نه تنها برای خوابیدن و استراحت که برای زندگی دانشجویان مناسب باشد حداقل خدمات رفاهی لازم جهت ارائه به دانشجویانی است که به عنوان دانشجویان روزانه است. اما به نظر می رسد با شروع سال تحصیلی جدید در دانشگاههای کشور تامین همین حداقلها نیز با مشکلات عدیده ای روبرو شده و به درستی محقق نمی شود.

مسئولان آموزش عالی در سالهای گذشته نیز بارها بر مشکلات خوابگاهی دانشگاهها اشاره کرده و در این زمینه علاوه بر کمکهای دولتی خواستار مشارکت خیرین شده اند.

معاون دانشجویی وزارت علوم شهریور ماه در ابتدای سال تحصیلی گذشته با بیان اینکه 400 هزار دانشجو در دانشگاههای دولتی حضور دارند، گفت: 300 هزار دانشجو متقاضی خوابگاه هستند که برای نیمی از آنها خوابگاه نداریم.



دکتر محمود ملاباشی در گردهمایی مدیران دانشجویی دانشگاهها در دانشگاه صنعتی شریف افزود: برنامه صندوق رفاه دانشجویان این است که برای توسعه خوابگاه ها فعالیت کند و وضع موجود را به وضع قابل قبولی برساند.

معاون دانشجویی وزارت علوم با یادآوری اختصاص اعتبار 60 میلیارد تومانی در سال 86 از سوی دولت برای توسعه خوابگاه های کل آموزش عالی اظهار داشت: دانشگاه محل تحقیق، توسعه و پژوهش نیست لذا برای ایجاد رفاه نسبی دانشجویان مخالف تصدی گری دولتی هستیم چرا که دیگران نیز می توانند این خدمات را ارائه دهد.

حسین خراشادی زاده به عنوان یک مقام مسئول نیز در سال گذشته با بیان اینکه در حال حاضر 40 درصد پوشش خوابگاهی داریم در حالی که پوشش خوابگاهی مناسب برابر با 65 درصد است گفت: پیش بینی می شود تا پایان برنامه چهارم صرفا 50 درصد پوشش خوابگاهی داشته باشیم.



وی اضافه کرد: با وجود تلاش های دولت برای رفع کمبودهای خوابگاهی اما هنوز کمبود جدی خوابگاه ها قابل مشاهده است لذا برای تامین آنچه استحقاق دانشجوی ایرانی باشد باید از امکانات خصوصی استفاده کرد.

مرور مطالب بیان شده از سوی مسئولان دانشجویی کشور نشان می دهد دانشگاهها با مشکلی به نام خوابگاه و فضای اسکان دانشجویان دست و پنجه نرم می کنند. مشکلی که دانشگاهها برای رفع آن تعداد ساکنان اتاقهای خوابگاهها را افزایش داده اند تا جایی که در برخی خوابگاهها در اتاقی کوچک بیش از پنج نفر اسکان داده شده اند. مشکلی که مسئولان آموزش عالی هم در سفرهای استانی هیئت دولت در بازدید از خوابگاههای دانشجویی با آن آشنا شده اند.

یکی از پدیده های قابل توجهی که در سال جاری دانشگاهها با آن مواجه شدند اسکان برخی دانشجویان در نمازخانه، سالن ورزشی یا اتاق مطالعه بود تا این دانشجویان محروم از خوابگاه بتوانند در مکانی دیگر به زندگی دانشجویی خود ادامه دهند تا مشکل دانشگاه در تامین فضای خوابگاهی رفع شود.

هیچ یک از روسای دانشگاهها از چنین اتفاقی استقبال نمی کنند و از وضعیت و شمار پذیرش دانشجویان بدون توجه به امکانات موجود انتقاد می کنند.

خبرنگار مهر برای بررسی این موضوع در سال جاری به سراغ برخی دانشگاهها رفته تا وضعیت دانشجویان خوابگاهی را مورد بررسی قرار دهد. یکی از این دانشگاهها اصلی ترین دانشگاه علوم انسانی کشور یعنی دانشگاه علامه طباطبایی است.

اسکان برخی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اتاقهای فرهنگی و ورزشی

قادر پریزمعاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به عدم تناسب ظرفیت خوابگاهی این دانشگاه با میزان تقاضای دانشجویان گفت: ریاست دانشگاه دستور داده تا فضا را از هر کجا که می شود تامین کرد و دانشجویان را در اتاقهای فرهنگی و ورزشی هم اسکان داده شوند.

پارتیشن بندی سالن ورزشی با چادر برای اسکان دانشجویان خوابگاهی!

احمد نوحه گررئیس دانشگاه هرمزگان به خبرنگار مهر گفت: به علت مشکلاتی که در تامین فضای خوابگاهی داریم تا زمانی که ظرفیت مورد نیاز خوابگاهها فراهم شود دانشجویان دختر را حتی شده 12 نفر در یک اتاق اسکان می دهیم.

وی افزود: هم اکنون فضاهای استیجاری مورد نیاز به عنوان خوابگاه انتخاب شده و هماهنگی با صندوق رفاه جهت اخذ وام نیز صورت گرفته است بنابراین دانشجویان را به زودی در محلهای جدیدشان اسکان خواهیم داد.

رئیس دانشگاه هرمزگان گفت: در حال حاضر سالن ورزشی دانشگاه را که به کلیه امکانات گرمایی و سرمایی مجهز بوده با چادر پارتیشن بندی کردیم و امکانات را هم در اختیار دانشجویان قرار داده ایم تا ظرف چند هفته آینده آنها را در خوابگاههای جدید اسکان دهیم.

اسکان 200 دانشجوی شبانه در نمازخانه دانشگاه ولیعصر رفسنجان

محمد مهدی ابراهیمی نژاد رئیس دانشگاه ولی عصر رفسنجان به خبرنگار مهر گفت: دانشگاه ولیعصر حالت ویژه ای دارد که از چهار سال قبل که مسئولیت این دانشگاه را به عهده داشتیم با وجود تمام کمبودهای موجود با کمک و تعامل وزارت علوم تا حد زیادی پیشرفت کرده ایم.

وی افزود: امسال با انجام پیش بینی های لازم برای تامین خوابگاه مشکل چندانی نداشتیم و فقط عده ای از دانشجویان را به علت نواقصی که در یکی از خوابگاهها وجود داشت به طور موقت در نمازخانه اسکان دادیم.

رئیس دانشگاه ولی عصر رفسنجان گفت: این تعداد چیزی در حدود 200 نفر هستند که در این هفته به خوابگاههای خود منتقل می شوند.

اسکان دانشجویان دانشگاه گرگان در اتاق مطالعه

رامین رحمانی رئیس دانشگاه گرگان به مهر گفت: امسال مشکل خوابگاههای خود را با ابداع جدیدی در طرح خوابگاه های خودگردان حل کردیم.

وی افزود: در این طرح اداره و نظارت و نظافت خوابگاه های خودگردان توسط خود آنها انجام می شود اما هزینه های آنها بیشتر به عهده خود دانشگاه بوده و حتی تجهیزات را هم ما خریداری کردیم تا هزینه این خوابگاه ها برای دانشجویان زیاد نباشد.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: امسال در ابتدای سال تحصیلی برای اسکان موقت دانشجویان دو اتاق در هر طبقه از خوابگاه را که در حقیقت اتاق مطالعه بود آماده کردیم و دیوار بین آن را برداشتیم تا دانشجویان بتوانند در آن ساکن شوند.

وی افزود: اکنون هم به دلیل آن که برای عده ای واقعا پرداخت همان هزینه ناچیز خوابگاه نیز امکان پذیر نیست به آنها اجازه دادیم در همین اتاقها بمانند و دانشجویان نیز عصرها از طبقه بالای سلف که به خوابگاه نزدیک است به عنوان اتاق مطالعه استفاده کنند.

اسکان دانشجویان در نمازخانه دانشگاه کاشان

سید جواد ساداتی نژاد رئیس دانشگاه کاشان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امسال متاسفانه 400 نفر بیش از ظرفیت درخواست شده به این دانشگاه وارد شدند که این مشکلاتی را برای ارائه خدمات آموزشی و رفاهی به دانشجویان پدید آورده است.

وی افزود: ابتدای امر تا اواخر همین هفته گذشته تعدادی از دانشجویان را به ناچار در نمازخانه اسکان دادیم که به مرور و با تهیه خوابگاه های ملکی و خودگردان آنها را به خوابگاههای خود انتقال دادیم.

اسکان 100 دانشجوی دانشگاه کردستان در نمازخانه

غلام حسین کریمی دوستان رئیس دانشگاه کردستان نیز به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه همه متقاضیان خوابگاه را امسال اسکان دادیم تنها یکی از خوابگاه های روزانه به دلیل آن که هنوز آماده نشده بود مشکلاتی را در ابتدای امر ایجاد کرد.

وی افزود: ناچار شدیم تا نزدیک به 100 دانشجو را به مدت 10 روز در نمازخانه خوابگاهها اسکان بدهیم تا خوابگاه مورد نظر آماده سکونت دانشجویان شود.

رئیس دانشگاه امیرکبیر نیز از چنین مشکلی صحبت کرد و گفت: ظرفیتی بیش از آنچه درخواست کرده بودیم از سوی سازمان سنجش به ما تحمیل شد بنابراین با مشکل خوابگاه مواجه شدیم که همین امر باعث اسکان برخی دانشجویان در فضاهایی غیر از خوابگاه شد.

وی ادامه داد: البته با تلاش صورت گرفته و تامین سه خوابگاه جدید مشکل اکثر این دانشجویان رفع شد.

به گزارش مهر، هر چند در دفترچه های کنکور هر سال در ذیل برخی دانشگاهها تاکید می شود که دانشگاه تعهدی نسبت به تامین خوابگاه دانشجویان و گاها دانشجویان دوره شبانه نخواهد داشت اما گلایه برخی روسای دانشگاهها از افزایش ظرفیت بدون توجه به امکانات رفاهی و تعریف نادرست از بومی گزینی نشان می دهد مسئولان آموزش عالی باید بازنگری جدی در بحث خوابگاهها و بومی گزینی داشته باشند.

تلاش دانشگاههای کشور همیشه این بوده است که حتی به دانشجویان شبانه (نوبت دوم) که آموزش عالی تعهدی نسبت به تامین اسکان آنها ندارد خوابگاه اختصاص دهند تا این دانشجویان نیز به راحتی به تحصیل خود بپردازند اما ظرفیت پذیرش دانشجو که بر اساس برنامه چهارم توسعه صورت می گیرد نشان می دهد امکانات دانشگاهها و فضاهای رفاهی همگام با توقع برنامه چهارم توسعه در بعد پذیرش دانشجو جلو نرفته است و دانشگاهها امروز با مشکل بزرگ نبود خوابگاههای مناسب دست و پنجه نرم می کنند.

با وجود این انتقادات محمد مهدی زاهدی وزیر علوم دولت نهم از تحول در بحث فضاهای رفاهی در دولت نهم دفاع می کند و به مهر می گوید: عدد بسیار بالایی یعنی بیش از 100 میلیارد تومان در سال 87 برای خوابگاه سازی اختصاص یافته است که اختصاص این میزان اعتبار برای خوابگاه سازی از اول انقلاب تاکنون در آموزش عالی کشور بی سابقه است.