هیئت نظارت بر مطبوعات چشم خود را بر برخی روزنامه ها بسته است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دبیر کل حزب مردم سالاری در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در تذکری آیین نامه ای گفت: در اصل 24 قانون اساسی به آزادی نشریات و مطبوعات اشاره شده است.

وی با اشاره به توقیف سه روزنامه در هفته گذشته توسط هیئت نظارت بر مطبوعات خاطر نشان کرد: هفته گذشته سه روزنامه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات بدون آنکه معلوم شود در آنها مطلبی بر خلاف مبانی اسلام نوشته شده است یا نه توقیف شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: روزنامه ایران روز گذشته یک ویژه نامه 160 صفحه ای را از پول بیت المال برخلاف فرمایشات رهبری در مورد انتخابات چاپ کرده است.

وی اضافه کرد: روزنامه ایران پس از 4 ماه به یاد انتخابات و چاپ مطلب در مورد آن افتاده است در حالی که این موضوع کاملا برخلاف فرمایشات رهبری است.

کواکبیان تاکید کرد: آیا هیئت نظارت بر مطبوعات چشم خود را بر مطالب منتشر شده در روزنامه ایران می بندد و تنها 3 روزنامه که از گرایش مقابل هستند را توقیف می کند؟ این موضوعی است که باید از سوی هیئت رئیسه مورد بررسی قرار گیرد.

محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: ان شاء الله هیئت نظارت بر مطبوعات توجه لازم را به عمل آورد تا تبعیضی صورت نگیرد.