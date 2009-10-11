تمبر ویژه جشنواره خوشنویسی رضوی رونمایی می ‌شود

سیدخلف حوتی ‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این تمبر در زمان برگزاری جشنواره هفتم خوشنویسی رضوی در استان یزد رونمایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این تمبر در صد برگ با هزینه ‌ای معادل شش میلیون ریال از ردیف بودجه ویژه جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد چاپ و منتشر می‌ شود.

حوتی‌ نژاد عنوان کرد: این اقدام با هدف یادمان جشنواره ملی خوشنویسی رضوی در استان یزد صورت می ‌گیرد.

وی با اشاره به تصاویر این تمبر بیان داشت: این تمبر به صورت زوجی است که در یک بخش آن لگو جشنواره و در بخش دیگر تصویر بنای مجموعه امیرچخماق به چاپ رسیده است.

حوتی‌ نژاد با اشاره به علت انتخاب مجموعه امیرچخماق از بین بناهای تاریخی استان یزد اظهار داشت: مجموعه تاریخی امیرچخماق تنها بنای استان یزد است که در شورای عالی پست برای انتشار در تمبر به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به اینکه اداره پست کار چاپ این تمبر را انجام خواهد داد،عنوان کرد: از این تمبرها برای ارسال مکاتبات مربوط به جشنواره از جمله ارسال فراخوان، نامه‌ ها، آثار و... استفاده خواهد شد.