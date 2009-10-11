بانوان دونده ایران صاحب 5 مدال دیگر شدند/ ابراهیمی رکوردشکنی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بانوان دونده کشورمان در دومین و آخرین روز از رقابت‌های دوومیدانی بین‌المللی مالزی در کوالالامپور در مواد 3 هزار متر با مانع، 5 هزار متر، 800 متر، 200 متر و 4 در 400 متر تیمی با حریفان آسیایی خود مسابقه دادند.

در این مسابقات لیلا ابراهیمی در ماده 3 هزار متر با مانع ضمن کسب نشان نقره این ماده رکورد ملی ایران را به میزان 57 ثانیه بهبود بخشید. رکورد قبلی این ماده 12 دقیقه و 12 ثانیه متعلق به خود ابراهیمی بود که در این بازیها به 11 دقیقه و 15 ثانیه ارتقاء یافت.

در این مسابقات همچنین محبوبه غیور در ماده 5 هزار متر و فهیمه کلهر در ماده 800 متر مدال نقره را از آن خود کردند و مریم طوسی نیز در ماده 200 متر به مدال برنز قناعت کرد.

تیم کشورمان در ماده 4 در 400 متر تیمی مسابقات مالزی نیز صاحب مدال برنز شد. ترکیب تیم ایران را در این ماده لیلا ابراهیمی، فهیمه کلهر، محبوبه غیور و نفیسه متاعی تشکیل می دادند.

تیم بانوان کشورمان روز گذشته و در اولین روز رقابت‌های دوومیدانی مالزی توسط لیلا ابراهیمی در ماده 1500 متر، محبوبه غیور در ماده 10 هزار متر، زهرا نبی‌زاده در پرش ارتفاع به نشان طلا رسیدند و سپیده توکلی و مریم طوسی نیز به ترتیب در مواد پرش ارتفاع و 400 متر به نشان نقره مسابقات دست یافتند.

تیم ملی دوومیدانی زنان ایران در مجموع باکسب 3 مدال طلا، 5 نقره و 2 برنز به کار خود در تورنمنت بین المللی مالزی پایان داد. دوندگان کشورمان سه شنبه هفته جاری کوالالامپور را به مقصد تهران ترک می کنند.