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۱۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۷

دوومیدانی بین‌المللی مالزی/

بانوان دونده ایران صاحب 5 مدال دیگر شدند/ ابراهیمی رکوردشکنی کرد

بانوان دونده ایران صاحب 5 مدال دیگر شدند/ ابراهیمی رکوردشکنی کرد

دومین روز از رقابت‌های بین المللی دوومیدانی مالزی با کسب 5 مدال نقره و برنز برای بانوان کشورمان به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بانوان دونده کشورمان در دومین و آخرین روز از رقابت‌های دوومیدانی بین‌المللی مالزی در کوالالامپور در مواد 3 هزار متر با مانع، 5 هزار متر، 800 متر، 200 متر و 4 در 400 متر تیمی با حریفان آسیایی خود مسابقه دادند.

در این مسابقات لیلا ابراهیمی در ماده 3 هزار متر با مانع ضمن کسب نشان نقره این ماده رکورد ملی ایران را به میزان 57 ثانیه بهبود بخشید. رکورد قبلی این ماده 12 دقیقه و 12 ثانیه متعلق به خود ابراهیمی بود که در این بازیها به 11 دقیقه و 15 ثانیه ارتقاء یافت.

در این مسابقات همچنین محبوبه غیور در ماده 5 هزار متر و فهیمه کلهر در ماده 800 متر مدال نقره را از آن خود کردند و مریم طوسی نیز در ماده 200 متر به مدال برنز قناعت کرد.

تیم کشورمان در ماده 4 در 400 متر تیمی مسابقات مالزی نیز صاحب مدال برنز شد. ترکیب تیم ایران را در این ماده لیلا ابراهیمی، فهیمه کلهر، محبوبه غیور و نفیسه متاعی تشکیل می دادند.

تیم بانوان کشورمان روز گذشته و در اولین روز رقابت‌های دوومیدانی مالزی توسط لیلا ابراهیمی در ماده 1500 متر، محبوبه غیور در ماده 10 هزار متر، زهرا نبی‌زاده در پرش ارتفاع به نشان طلا رسیدند و سپیده توکلی و مریم طوسی نیز به ترتیب در مواد پرش ارتفاع و 400 متر به نشان نقره مسابقات دست یافتند.

تیم ملی دوومیدانی زنان ایران در مجموع باکسب 3 مدال طلا، 5 نقره و 2 برنز به کار خود در تورنمنت بین المللی مالزی پایان داد. دوندگان کشورمان سه شنبه هفته جاری کوالالامپور را به مقصد تهران ترک می کنند.

کد مطلب 962747

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