شمارش معکوس برای حفاری در میدان بزرگ گازی کیش آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، محمدرضا تاکایدی افزود: بر اساس قرارداد با شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) به عنوان کارفرما، این شرکت 13 حلقه چاه در جزیره کیش حفاری می‌کند.



تاکایدی با بیان این که حفاری این چاه‌ها در دو مجموعه (کلاستر) A و B برنامه ریزی شده است، افزود: به این منظور یک ریل کشنده دستگاه حفاری خشکی روی محور (PONY BASE) طراحی و هفت حلقه چاه توسعه‌ای روی کلاستر B و 6 حلقه دیگر روی کلاستر A حفاری خواهد شد.



وی اظهار داشت: برای شتاب بخشی به اجرای پروژه که پیش بینی می شود آغاز آن تا 20 روز آینده کلید بخورد، دستگاه حفاری 67 فتح که مراحل بازسازی را طی می‌کند، در منطقه مستقر می‌شود و حفاری روی کلاستر A را انجام می‌دهد.

سرپرست معاونت مدیرعامل در امور عملیات حفاری شرکت ملی حفاری ایران گفت: هم اکنون نیز یک حلقه چاه دیگر به وسیله یک پیمانکار در دست اجراست و حفاری چهارمین چاه توصیفی در مرحله مناقصه قرار دارد که با انجام آن موقعیت و اطلاعات جامع و دقیق تری از مخزن مشخص می شود.

وی عنوان کرد: پیش از این دو حلقه چاه توصیفی در این موقعیت حفاری شده بود که یک حلقه آن تحت مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با تلاش شرکت ملی حفاری صورت گرفت.

مدت اجرای پروژه آن طور که تاکایدی می‌گوید 36 ماه و مبلغ قرار داد 129 میلیون یورو است: «پروژه به صورت کلید در دست تعریف شده و حفاری و خدمات پشتیبانی از جمله تامین کالا و مواد به عهده شرکت ملی حفاری است.»



کارشناسان نفتی کشور می‌گویند مخزن گازی کیش با برآورد ذخیره 40 تریلیون فوت مکعب گاز به نسبت شیرین از نظر حجم هفدهمین مخزن گازی دنیا به شمار می‌آید.



شرکت ملی نفت ایران تلاش می‌کند فاز نخست بهره برداری از مخزن گازی کیش به میزان 20 میلیون متر مکعب در روز در برنامه پنجم توسعه تحقق یابد.



ایران پس از روسیه دومین کشور دارای ذخایر گازی عظیم در جهان است.