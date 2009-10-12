خوشکام به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "پریا" برای نمایش در بخش بینالملل جشنواره فیلم رشد انتخاب شده و پس از اضافه شدن زیرنویس به جشنواره تحویل داده میشود.
این تهیهکننده درباره تولید فیلم "همان طور باش که دوستت دارم" افزود: کار روی فیلمنامه به پایان رسیده، ساخت این فیلم هزینه بالایی دارد و قرار است که در آن از بازیگران مطرح استفاده شود، به همین دلیل فیلم به جشنواره امسال نمیرسد. امیدوارم بعد از گرفتن پروانه ساخت، قبل از نوروز 89 پیشتولید را شروع کنیم.
داستان فیلم "پریا" درباره نویسندهای است که یکی از شخصیتهای منفی فیلمش به دنیای واقعی قدم میگذارد و مشکلاتی را برای او به وجود میآورد. رضا شفیعیجم، الیزابت امینی، مرتضی ضرابی و ترلان پروانه بازیگران این فیلم فانتزی هستند.
فیلمنامه "پریا" را قاسمی جامی نوشته است و دیگرعوامل فیلم عبارتند از صدابردار: محمد قمی، تصویربردار: احسان اسکندری، طراح گریم: م. ضرابی، طراح صحنه ولباس: ح. قاسمی جامی،عکس: بهزاد مطرح، گلناز منوچهری، تهیهکنندگان: ر. خوشکام و حسین حبیبی خلیفهلو، سرمایهگذار: ح. حبیبی خلیفهلو.
قاسمی جامی فیلمهای سینمایی " زمزمه بودا"، " آزادی سرخ"، " پرواز روح"، "یک شب، یک غریبه"،"زیر آسمان"، " چشم شیشهای" و "تا مرز دیدار" را در کارنامه دارد.
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