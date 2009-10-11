50 درصد از نوزادان متولد شده پس از جنگ غزه ناقص الخلقه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور اردن، نتایج یک تحقیق که توسط وزارت بهداشت فلسطین انجام شده، نشان می دهد 50 درصد از نوزادانی که پس از جنگ غزه متولد شده اند دچار نقص عضو (ناقص الخلقه) هستند.

این گزارش نشان می دهد؛ بمبهای فسفری و شیمیایی مورد استفاده رژیم صهیونیستی در جنگ غزه تاثیرات بسیار اسفناکی بر سلامت نوزادان در نوار غزه داشته است.

"حسین خلف" نماینده وزارت بهداشت فلسطین با اشاره به نتایج این تحقیق اظهار داشت : بر اساس بررسی ها میزان نوزادان ناقص الخلقه ای که پس از جنگ 22 روزه غزه متولد شده اند، نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است، به طوری که 50 درصد از آنان یا دارای نقص عضو هستند و یا به طور کلی فاقد یکی از اعضای بدن خود هستند.

وی با خطرناک دانستن این آمار، افزود : تاکنون چنین میزان تولد نوزادان ناقص الخلقه در نوار غزه بی سابقه بوده است.

رژیم صهیونیستی در جنگ ابتدای سال 2009 علیه نوار غزه که 22 روز طول کشید، از انواع تسلیحات ممنوعه بین المللی از جمله بمبهای فسفری که اثرات بسیار بدی بر سلامت افراد بر جای می گذارد، استفاده کرد.

در این جنگ نابرابر 1400 فلسطینی ساکن نوار غزه کشته شده و 5000 نفر دیگر زخمی شدند.

اثرات این جنگ بر مردم نوار غزه در حالی ادامه دارد که اخیرا ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسین در یک رسوایی بزرگ با اقدامی خفت بار موجبات تعویق در بررسی گزارش گلدستون را فراهم آورد.

در گزارش گلدستون رژیم صهیونیستی به ارتکاب جرایم جنگی در نوار غزه متهم شده بود.