بادام زميني در درمان بيماري " سل " موثر است

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري مهر ، بيماري " سل " ساليانه سبب مرگ بيش از دو ميليون نفر در سراسر جهان مي شود . با اين حال بيشتر كساني كه در معرض باكتري " سل " قرار دارند ، هيچ گونه علائم بيماري را از خود نشان نمي دهند . اين نكته بيانگر آن است كه دستگاه ايمني بدن باكتري هاي بيماري " سل " را بصورت نهفته و پنهان نگهداري واز انتشار آنها جلو گيري مي كند .

مواد مختلفي نظير " اكسيد نيتريك " مي توانند در بدن سبب تقويت سيستم ايمني گردند ، دانشمندان بر اين باورند كه كمبود "اكسيد نيتريك" باعث آسيب پذيري برخي از افراد مي شود و افزايش مقدار اين ماده مي تواند مشكل را بر طرف كند . يك راه ، تجويز كپسول حاوي ماده" آرگينين" است كه بدن براي توليد اكسيد نيتريك از آن استفاده مي كند . آرگينين به خصوص در بادام زميني به وفور يافت مي شود .

دانشمندان دانشگاه " لينكو ئپينگ " در سوئد 120 بيمار مسلول را در كشور اتيوپي يررسي كردند . اين افراد به مدت چهار هفته همراه با دارو درماني استاندارد ، ، كپسول هاي" آرگينين" يا" دارو نما" دريافت كردند .

گروهي كه" آرگينين" دريافت كرده بودند به درمان سريع تر پاسخ دادند و علائم بيماري مانند سرفه هاي شديد در آنها بسيار سريع تر بر طرف شد . همچنين ميزان باكتري " سل " در آزمايش خلط اين بيماران كمتر از بيماراني بود كه دارو نما دريافت كرده بودند .

محققان براين باورند كه " آ رگينين" مي تواند طول مدت درمان را كوتاهتر كند و حتي خطر انتقال بيماري را در مراحل عفوني سل هم كاهش دهد .

دكتر " توماس شون " سرپرست اين مطالعه مي گويد : تاكيد بر درمان با چهار دارو كه سازمان بهداشت جهاني توصيه كرده است ، به عنوان مهم ترين روش درمان سل حائز اهميت است .

مكمل هاي آرگينين با تقويت سيستم ايمني بدن ، شيوه جديدي براي درمان موثر بيماري " سل " فراهم مي كند .

به گفته محققان در مناطقي كه امكان دسترسي به كپسول هاي آرگينين وجود ندارد ، خوردن خوراكي هايي مانند بادام زميني كه غني از" آرگينين" مي باشند مي تواند همين تاثير مثبت را ايجاد كند .

بسياري از مغز هاي ( خشكبار ) حاوي مقادير زيادي" آرگينين" هستند كه در اين ميان بادام زميني به علت ارزاني قيمت و قابل دسترس بودن در تمام دنيا ، جايگاه ويژه اي دارد .