۱۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۲

دانش آموزان مخترع آملی به نمایشگاه بین المللی صربستان دعوت شدند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان آمل از اعزام چهار دانش آموز مخترع این شهرستان به نمایشگاه بین المللی مخترعان و مبتکران در کشور صربستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبرلطفی ظهر یکشنبه در حاشیه اعزام این دانش آموزان در جمع خبرنگاران گفت: حامدعلیزاده، علی اصغر پاشا، آرمین آوری و علی زاهدی به نمایندگی از مازندران امروز عازم کشور صربستان شدند.

وی افزود: حامدعلیزاده و علی اصغر پاشابا طرح و اختراع " دستگاه اتوماتیک اطفاء حریق خودرو" و "دستگاه هشداردهنده ناشنوایان" و آرمین آوری با اختراع " آئینه بغل هوشمند خودرو " و علی زاهدی با اختراع " دستگاه هشدار دهنده موانع برای ماشین با دو سیستم فرستنده و گیرنده " به نمایشگاه صربستان دعوت شدند.

مدیرآموزش وپرورش آمل اضافه کرد: عطا الله برزگر تیم اعزامی دانش آموزان مخترع آملی به کشور صربستان را سرپرستی می کند.

لطفی تصریح کرد: این چهار اختراع دانش آموزان مخترع آملی پیش از این در جشنواره خوارزمی به عنوان طرحهای برتر این جشنواره انتخاب شده بود.

وی ابراز امیدواری کرد: دانش آموزان مخترع این شهرستان بتوانند در این حضور بین المللی خود برای کشورمان پیام آور شادی باشند.

مدیرآموزش وپرورش آمل خاطرنشان کرد: دانش آموزان مخترع کشورمان هم در نمایشگاه بین المللی صربستان حضور دارند.

لطفی در مجموع فعالیتهای دانش آموزان این شهرستان در حوزه تحقیقات وفناوریهای نوین وثبت اختراعات جدید را در سالهای اخیر روبه رشد خواند و یادآورشد: این روند در کنار فعالیتهای آموزشی در ایجاد بروز خلاقیتهای نهفته وشکوفایی دانش آموزان تاثیرگذار خواهد بود.

