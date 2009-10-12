این نویسنده و کارگردان سینما، تئاتر و تلویزیون به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم اقتباسی از نمایش "آنتیگون" اثر سوفوکل را به صحنه ببرم که البته فضای نمایش مد نظر با فضای اصلی متفاوت است و قصه نمایش ما در جنوب ایران روایت می‌شود. تلاش می‌کنم اثر را در بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا کنم.

فتحی درباره تعداد بازیگران و گروه بازیگری نمایش افزود: هنوز وضعیت قطعی تعداد بازیگران نمایش مشخص نشده است. ضمن اینکه گروه بازیگری نمایش را نیز طی یک ماه آینده انتخاب و تمرین‌های نمایش را آغاز خواهم کرد.

وی پیش از این قرار بود نمایشنامه "مردی برای تمام فصول" را اسفندماه 87 در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرد که این امر میسر نشد. همچنین مجید جوزانی مدیر تماشاخانه‌های ایرانشهر نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که با فتحی برای اجرای نمایش "آنتیگون" در ایرانشهر به توافق رسیده‌اند.

فتحی نمایش "در خیابان‌های سرد شهر" نوشته اعظم بروجردی را سال 72 در مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد. وی بعد از آن در زمینه تصویر به کار خود ادامه داد و پارسال دو مجموعه تلویزیونی "مدار صفر درجه"، "میوه ممنوعه" و "اشک‌ها و لبخندها" از این کارگردان پخش شد. او فیلم سینمایی "پستچی سه بار در نمی‌زند" را روی پرده سینماها داشت.