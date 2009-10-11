آذربایجان غربی جزو مناطق 9 گانه حادثه خیز در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، قادر مختاری بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از پایگاه امداد هوایی آذربایجان غربی گفت: این استان به دلیل دارا بودن اقلیم خاص کوهستانی و قرار گرفتن در خط زلزله و جاری شدن سیلاب های شدید با توجه به تقسیم بندی بروز حوادث در استانها جز 9 منطقه حادثه خیز کشور است که لزوم ایجاد و بهره برداری از پایگاه امداد هوایی را دوچندان می کند.

وی با اشاره به اینکه احداث پایگاه امداد هوایی استان در 35 هکتار از بهار سال 87 آغاز شده است، بیان داشت: متاسفانه به دلیل وجود معارض ملکی با حکم دادگاه احداث این مجموعه متوقف شده بود و هم اکنون با توافق هلال احمر و سازمان مسکن و شهرسازی استان عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی پیشرفت فیزیکی این پروژه را 12 درصد عنوان کرد و افزود: این پایگاه شامل اردوگاه اسکان اضطراری برای 20 هزار نفر در زمان حادثه، فرودگاه امدادی بالگردهای سنگین، انبارهای امدادی به وسعت 20 هزار متر مربع، مجموعه فرهنگی - ورزشی، مجتمع اداری و مرکز نگهداری از سگهای نجات است.

به گفته مختاری این پایگاه همچنین دارای آشیانه بالگرد به وسعت یک هزار و 975 متر مربع با پیشرفت فیزیکی 10 درصد است که برای اتمام احداث آن نیازمند اختصاص 10 میلیارد ریال هستیم.

وی با اشاره به طولی بودن و موقعیت خاص جغرافیایی آذربایجان غربی بر لزوم وجود چنین مجموعه ای تاکید کرد و خواستار حمایت مسکن و شهرسازی برای پرداخت 80 درصد باقی مانده پول زمین و اختصاص بالگرد شد.

وی افزایش سرعت انتقال مصدوم، ارائه خدمات به موقع به مصدومان و استفاده از تکنولوژی های نوین را از اهم اهداف احداث این پایگاه عنوان کرد.