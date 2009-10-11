بزرگراههای شمال تهران همگام با استانداردهای جهانی ایمن سازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید افزود: بحث ایمنی و سلامت جسم در یک محدوده جغرافیایی و همین طور ایمنی و سلامت روح و روان در مباحث جامعه ایمن از جمله دغدغه های مدیریت شهری تهران است تا شهروندان در فرایند یک سکونتگاه جمعیتی و زیستی احساس آرامش روانی داشته باشند و زمینه ایجاد یک جامعه ایمن فراهم شود.

وی با اشاره به اقدامات جامعه ایمن منطقه 4 در بعد نرم افزاری و سخت افزاری گفت : اطلاع رسانی به شهروندان و آشنا سازی آنها با اهمیت موضوع جامعه ایمن و اثرات و نتایج آن در اولویت قرار گرفته است که اطلاع رسانی در نشریات محلی و رسانه های جمعی کشور، برگزاری کارگاههای موضوعی، برپایی نمایشگاههای مرتبط و استفاده از پتانسیلها و نقطه نظرات شورایاران از جمله اقداماتی است که در بعد نرم افزاری در سطوح مختلف دنبال شده است.

شهردار منطقه 4 کاهش آمار بالای تصادفات رانندگی در بزرگراههای سطح محدوده منطقه 4 را از دیگر اقدامات کمیته جامعه ایمن در بعد سخت افزاری ذکر کرد و گفت : به منظور کاهش تصادفات رانندگی در بزرگراهها کارگروهی متشکل از یک تیم کارشناسی از سال گذشته مباحث تخصصی چگونگی اصلاح فرایندهای کاهش تصادفات در بزرگراهها و افزایش ضریب ایمنی را از سال 86 مورد بررسی قرار داده اند که خوشبختانه در سال 87 با 300 درصد رشد روند روبه رشدی را به همراه داشته است.

این مقام مسئول افزود : در این راستا با استفاده از دیدگاهها و نقطه نظرات نخبگان و جامعه دانشگاهی سعی شده است تا علاوه بر ارایه خدمات متنوع فرهنگی اجتماعی، عمرانی، ترافیکی و خدمات شهری گامهای مهمی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان این منطقه برداشته شود.

جاوید با اشاره به توسعه شبکه های وسیع بزرگراهی و در کنار آن ایمن سازی و مطابقت آنها با استانداردهای جهانی را از جمله برنامه های راهبردی کمیته جمعه این در طی سالهای اخیر خواند و گفت : وجود بزرگراههای امام علی (ع)، شهید صیاد شیرازی، شهید بابایی، شهید باقری و توسعه ادامه بزرگراه شهید زین الدین و اتصال آن به سه راه آزمایش کمک شایانی به کاهش حجم ترافیک در شرق و شمال شرق تهران خواهد کرد.

وی افزود : به همین منظور یکی از اقداماتی که در اولویتهای سال جاری این منطقه قرار گرفته است ایمن سازی و رفع مشکلات فنی بزرگراهها و تطبیق آنها با استانداردهای جهانی است که خوشبختانه با اجرای تمهیدات لازم در بزرگراههای امام علی (ع) و شهید زین الدین، تصادفات رانندگی در 6 ماهه نخست سال جاری 22 درصد کاهش یافته است.