تیم پرسپولیس با پسوند اجازه حضور در لیگ برتر والیبال را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس یکی از تیمهای شرکتکننده در لیگ برتر 88 والیبال باشگاههای کشور است. این تیم با همین نام "پرسپولیس" در قرعهکشی رقابتهای لیگ برتر شرکت کرد و به عنوان حریف ارتعاشات صنعتی ایران در هفته اول بازیها معرفی شد.
این درحالی است که دستور سازمان تربیت بدنی مبنی بر استفاده از یک پسوند در کنار نام پرسپولیس، مدیران این تیم را بر آن داشته تا با انتخاب نام مناسب به تاکید سازمان تربیت بدنی عمل کرده و بدون مشکل مسابقات امسال را آغاز کنند.
حسین حسینی رئیس کمیته والیبال پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: "پرسپولیس تهران" یا "پرسپولیس نوین" از جمله نامهای پیشنهادی است که به مدیران تیم ارائه شده است. اما استفاده از هیچ یک حتمی و صد درصد نیست.
وی تاکید کرد: تا پایان هفته جاری با انتخاب پسوند مناسب نام تیم کامل شده و با همان نام در رقابتهای لیگ برتر شرکت میکنیم.
قرار است تیم والیبال پرسپولیس با هدایت امیر حیدری در رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور شرکت کند. این تیم همچنین قصد دارد دو بازیکن خارجی به خدمت بگیرد. به همین دلیل اعضای کادر فنی این تیم مشغول بررسی دو فیلم از بازیکنان کانادا و بلغارستان هستند.
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