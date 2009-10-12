تیم پرسپولیس با پسوند اجازه حضور در لیگ برتر والیبال را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس یکی از تیم‏های شرکت‏کننده در لیگ برتر 88 والیبال باشگاه‏های کشور است. این تیم با همین نام "پرسپولیس" در قرعه‎کشی رقابت‎های لیگ برتر شرکت کرد و به عنوان حریف ارتعاشات صنعتی ایران در هفته اول بازی‎ها معرفی شد.

این درحالی است که دستور سازمان تربیت بدنی مبنی بر استفاده از یک پسوند در کنار نام پرسپولیس، مدیران این تیم را بر آن داشته تا با انتخاب نام مناسب به تاکید سازمان تربیت بدنی عمل کرده و بدون مشکل مسابقات امسال را آغاز کنند.

حسین حسینی رئیس کمیته والیبال پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: "پرسپولیس تهران" یا "پرسپولیس نوین" از جمله نام‌های پیشنهادی است که به مدیران تیم ارائه شده است. اما استفاده از هیچ یک حتمی و صد درصد نیست.

وی تاکید کرد: تا پایان هفته جاری با انتخاب پسوند مناسب نام تیم کامل شده و با همان نام در رقابت‎های لیگ برتر شرکت می‎کنیم.

قرار است تیم والیبال پرسپولیس با هدایت امیر حیدری در رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‎های کشور شرکت کند. این تیم همچنین قصد دارد دو بازیکن خارجی به خدمت بگیرد. به همین دلیل اعضای کادر فنی این تیم مشغول بررسی دو فیلم از بازیکنان کانادا و بلغارستان هستند.