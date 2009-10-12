بداخلاقی در اداره امور سیاسی به اعتماد ملی ضربه می زند

عبدالحسین روح الامینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : نباید به جایی برسیم که افرادی با دشمنی، کینه توزی، آتش افروزی، نقار، کینه و حسد اعتماد احاد مردم و مهمترین دستاورد 30 ساله انقلاب اسلامی و امام راحل را تضعیف کنند.



وی تصریح کرد: همه ما موظف هستیم که این اعتماد و این دستاورد 30 ساله را حفظ کنیم و برای ادامه و تداوم راه انقلاب، امام ، اسلام و استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تلاش کنیم.





روح الامینی گفت: کنار نشستن و مایوس بودن چاره معضلات جامعه نیست، به جای درگیر شدن باید از راه گفتگو معضلات را حل کرد.





وی با تاکید بر اینکه نباید از انتقاد و نقدهایی که ممکن است به کسی بر بخورد بترسیم ، خاطرنشان کرد: کسانی که در مصادر حاکمیت قرار دارند باید زمینه نقد خودشان را بیش از دیگران ایجاد کنند همانگونه که در احادیث نیز آمده است بهترین برداران من کسانی اند که عیوب مرا به من می گویند.





نقد کردن به منظور اصلاح، سازندگی، افزایش امید و نشاط آفرینی در جامعه از جمله واجبات و ضروریات جامعه است دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی با بیان اینکه در شرایطی هستیم که بسیاری از افراد در داخل وخارج از کشور به دنبال مایوس کردن افراد جامعه بویژه جوانان و دانشجویان هستند گفت: نقد کردن به منظور اصلاح، سازندگی، افزایش امید و نشاط آفرینی در جامعه از جمله واجبات و ضروریات جامعه است.





روح الامینی گفت: کسانی که به هر دلیلی با رفتار، گفتار و عملکرد خود به انسداد مسیر نقد در کشور کمک کنند، نه تنها به آینده کشور ظلم کرده اند بلکه در حق خودشان هم خوبی نکرده اند.





وی با اشاره به وقایع پس از انتخابات اظهارداشت: نخبگان و خواص به طور خاص می توانند نقش موثری در برون رفت از وضعیت فعلی کشورداشته باشند.





دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی با تاکید بر نقش روشنگرانه احزاب و خواص در وضعیت فتنه و اوضاع غبارآلود سیاسی، تصریح کرد: اینان با مواضعی که اتخاذ می کنند در جهت دهی به آرامش و پیشرفت جامعه و گذر از اوضاع جاری و حرکت به سمت مطلوب تر نقش موثری خواهند داشت.





روح الامینی گفت: احزاب و خواص معتقد به قانون اساسی و پیشرفت کشور می توانند منشا تفاهم، گفتگو و آشتی به منظور تقویت وحدت ملی باشند و در چارچوب مبانی نظام که متبلور از قانون اساسی است برای تحقق جذب حداکثری و دفع حداقلی در کشور تلاش کنند.





دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی تصریح کرد: احزاب رسمی ما در چارچوب قانون و خارج از سلیقه ها، تفاوت نگرشها و پیشنهاداتی که برای برون رفت از این وضعیت دارند می توانند در یک چارچوب و فضایی که تقویت کننده تفاهم و آشتی ملی باشد گفتگو و تلاش کنند.





روح الامینی گفت: عبور از خودخواهی ها مقارن با کسب اعتماد مردم خواهد بود.





تشکل ها و احزاب ، خواص ونخبگان به جای تشدید کشاکش و درگیری ها، در چارچوب های قانونی واخلاق و طبق قواعد شناخته شده مردم سالاری، باب گفتگو و مباحثه را باز بگذارند ، گفتگو باید در سطح جامعه، رسانه ها، ویژه رسانه ملی و به شکل مناظره های منصفانه و واقع بینانه دنبال شود دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی خواستار آن شد که تشکل ها و احزاب ، خواص ونخبگان به جای تشدید کشاکش و درگیری ها، در چارچوب های قانونی واخلاق و طبق قواعد شناخته شده مردم سالاری، باب گفتگو و مباحثه را باز بگذارند.





روح الامینی تصریح کرد: گفتگو باید در سطح جامعه، رسانه ها به ویژه رسانه ملی و به شکل مناظره های منصفانه و واقع بینانه دنبال شود.





دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی گفت: مهمتراز اینکه چه کسانی در مسئولیت های گوناگون حکومتی قرار داشته باشند، عدم انسداد در امر به معروف و نهی از منکر در قالب های گوناگون در جامعه است.





روح الامینی تصریح کرد: به هر حال امور انتخاباتی یک نیاز قطعی مردم سالاری دینی است و هر چند وقت یکبار تکرار خواهد شد.





وی ادامه داد: کمتر گروهی است که بتواند سالهای متمادی در راس قدرت بماند در واقع همه گروهها و جریان ها در معرض قضاوت دائمی مردم هستند و همچون گذشته های نزدیک جریانات و گروههای سیاسی می آیند و خواهند رفت و دلبستن به پست هایی که از افراد جدا می شود و یا اگر هم جدا نشود مردم جدایشان می کنند کار عاقلان و عاقبت اندیشان نخواهد بود.





دبیر کل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی ادامه داد: رای مردم همیشه منحصر به افراد یا جریان خاصی نبوده و نخواهد بود.