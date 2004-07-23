به قهرماني تيم ملي در مسابقات غرب آسيا خوشبينم

به گزارش خبرنگار " مهر"، ولاديميربوسيناك سرمربي صربستاني تيم ملي بسكتبال ايران كه رسما از 20فروردين ماه سال جاري كارخود را آغاز كرد در وهله اول درزمينه ارتباط برقراركردن با بازيكنان و دست اندركاران تيم ملي با توفيق روبرو شد وتوانست از اين طريق مسائل فني را نيز به راحتي منتقل كند. امروزهمه دست اندركاران وبازيكنان بسكتبال، اين مربي را به عنوان يك مربي تاثيرگذاردربسكتبال ايران مي شناسند كه با شناخت نسبي كه ازبسكتبال كشورما داشت و با شناخت كاملي كه طي اين چند ماهه بدست آورد، خواهد توانست موجبات ارتقاء بسكتبال ايران را فراهم آورد. بوسيناك امروز نسبت به بسكتبال ايران بسيارخوشبين است و معتقد است كه بسكتبال ايران مي تواند در آسيا شگفتي ساز شود.

دراولين روزازآخرين اردوي آمادگي تيم ملي بزرگسالان خبرنگار" مهر" گفتگويي با اين مربي صربستان انجام داد كه درذيل مي خوانيد:

* آمادگي بازيكنان را از اولين اردو و تا اين مرحله كه آخرين اردوي قبل از مسابقات مردان غرب آسيا، چگونه ارزيابي مي كنيد؟

- اولا بايد تاكيد كنم كه اين تيم، گروه بسيار خوبي است و آروزي هر مربي است كه با گروه ورزشكاران به اين خوبي كار كند. با اين وجود از اولين اردو تا اين مرحله سعي كرديم بيش از هر موردي به شناسايي نقاط ضعف و البته تقويت نقاط قوت بپردازيم و از ياد نمي بريم كه شانس ما براي پيروزي و موفقيت، دويدن است. درتمرينات روي بازي در محوطه ذوزنقه نيز تاكيد خاصي درحمله و دفاع داريم چون منطقه اي تعيين كننده است و از نظر فيزيكي هم درحال حاضر بهترين شرايط ممكن را دارا هستيم.

* برنامه كلي شما در آخرين اردو چيست؟

تمركز براي كم كردن اشتباهات و تقويت نقاط قوت، بدون شك آغاز كننده تمام سيستم ها در بازي گارد راس است كه من به گارد راسهاي تيم ملي بسيار خوشبين هستم چون مي توانند شرايط را براي فكر هم بازي هاي خود فراهم كنند. سامان ويسي و جواد داوري قابليتهاي و هوش بالايي دارند و همين طور امير اميني كه جوانتر است اگر فرصت بازي بيابد قطعا مي توانند همه را شگفت زده كنند.

* در پستهاي ديگر شرايط چگونه است؟

- درهمه پستها بازيكنان لايق و خوبي داريم مثلا در پست پنج بزرگترين امتياز بازيكنان تحرك وسيع دويدن آنهاست كه خيلي سريع مي توانند از نقطه اي به نقطه ديگر منتقل شوند، بازيكنان بلند قامتي نظير حامد حدادي، حامد سهراب نژاد، محمد شاهسوند و عليرضا هنردوست كه بسيار با انگيزه و پر تلاش تمرين مي كنند. از طرفي در پستهاي ديگر بازيكناني نظير صمد نيكخواه، كرم احمديان، پويا تاجيك و ايمان زندي علاوه بر آمادگي جسماني مطلوب از قدرت شوتزني بسيار خوبي بهره مند هستند و بخوبي در قالب سيستم ها قرار مي گيرند. همه اين موارد يعني داشتن تيمي كامل و اميدوار كننده.

* در خبرها آمده است كه لبناني ها در آستانه مسابقات مردان غرب آسيا 7 بازيكن خود را محروم كرده اند نظرتان را بگوييد.

- دركمپ يوباك كه تمرين مي كرديم سرمربي تيم جوانان لبنان از نزديك تمرينات تيم ايران را زير نظر داشت. او از اين موضوع خبر داد كه فوادي خطيب ستاره لبنان در مسابقات غرب آسيا بازي نخواهد كرد با اين وجود اين بازيكنان چه بازي بكنند و چه بازي نكنند در روند آماده سازي، تمرين و قرار گرفتن تيم ملي ايران مقابل لبنان تغيير نخواهد داشت، آنقدر قوي بايد بازي كنيم و آنقدر منسجم و قدرتمند در دفاع بايد عمل كنيم كه بتوانيم حريفان را شكست بدهيم.

* آيا حامد حدادي در كمپ يوباك مورد توجه مربيان كشورهاي مختلف قرار گرفت؟

* همه مربيان حاضر در اين كمپ متفق القول حامد را زير ذربين برده بودند و معتقد بودند كه اين بازيكن اگر دو ايران اصلي خود را برطرف كند مي تواند از آسيايي ها و حتي اروپاييها، برتر باشد. اولا بايد قدرت بدني خود را افزايش دهد و ثانيا تمايل بيشتري به بازي روز برسد و منطقه ذوزنقه داشته باشد. البته دليل اينكه حامد به بازي در خارج از منطقه تمايل دارد، اجازه اي است كه تاكنون مربيان در باشگاهها بهوي داده اند.

* در مورد خط خوردن عسگر نژاد از تيم ملي توضيح بدهيد.

- ابتدا لازم است موردي را تاكيد كنم و آن اينكه به من گفته شد كه در خبرها منعكس شده عسگرنژاد بدليل بي نظمي خط خورده است كه لازم مي دانم اين امر را تصحيح كنم چون اين بازيكن بسيار با نظم و با اخلاق بوده و هست و ورزشكاري است كه از قدرت بي نظيري برخوردار است و من در آينده روي او نظر خواهد داشت اما دليل خط خوردن عسگرنژاد اين بود كه چون اين بازيكن از نيمكت ذخيره ها وارد ميدان مي شد، نمي توانست خيلي سريع خود را با سيستم داخل زمين وفق دهد و خارج از سيستم بود. با اين وجود عسگرنژاد و همين طور آيدين كبير و كامران جمشيدوند بازيكنان قابل و كارآمدي هستند كه روي آنان نظر دارم.

* با توجه به اينكه پس از مسابقات غرب آسيا از نزديك بايد اميدها را مد نظر قرار دهيد، چه شناختي نسبت به اين تيم داريد؟

- اميد هما هم تيم خوبي هستند و دو بازيكن آنان را يعني اميني و حدادي كه با بزرگسالان تمرين مي كنند كاملا مي شناسم. اما اميدها نسبت به بزرگسالان شرايط بهتري از نظر تعداد مسابقه دارند چون در مسابقات آسيايي با حريفان بيشتري روبرو خواهند شد. من و همكارانم دو تيم اميد سعي خواهيم كرد تا شرايط قهرماني را براي اين تيم فراهم كنيم.

اميدوارم كه در مسابقات پيش رو با همكاري و همياري همه بازيكنان، مربيان دست اندركاران بسكتبال و همه افرادي كه با اين رشته در ارتباط هستند و خود را جزو خانواده بسكتبال مي دانند، موقعيت نصيب ايران شود و لازم مي دانم از رسانه هايي كه بسكتبال را زير پوش قرار مي دهند قدرداني كنم.