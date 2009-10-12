یک محقق ایرانی به عنوان مخترع سال اونتاریو کانادا انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تحقیقات و نوآوری کانادا دانشمند ایرانی مخترع فناوری "موتور ولتاژ متوسط بدون ترانسفورماتور" را به عنوان مخترع سال انتخاب کرد.

دکتر نوید زرگری از شرکت خودروسازی Rockwell در مراسم جوایز نوآوری 2009 در تورنتو به دلیل نقش مهم در توسعه فناوری موتور ولتاژ متوسط بدون ترانسفورماتور فناوری که می تواند بهره وری در استفاده از سوخت و پایداری در صنایعی مانند نفت و گاز، تجهیزات نیرو، معدن سیمان، و آب و پسماندهای آب را افزایش دهد به عنوان دانشمند و مخترع برتر سال در اونتاریو انتخاب شد.

زرگری با همکاری دانشمندانی از دانشگاه ریرسون موفق شد با استفاده از این فناوری نیاز به استفاده از ترانسفورماتورها را در موتور ولتاژ متوسط PowerFlex 7000 از بین ببرد. ترانسفورماتورها در موتور خودرو به منظور کاهش میزان ولتاژ مورد استفاده قرار می گیرند. به این شکل از میزان هزینه تولید شرکتها 20 تا 25 کاسته شده و در عین حال هزینه های کلی کارکرد خودرو نیز کاهش خواهد یافت.

این فناوری جدید در عین حال با افزایش بهره وری موتورهای خودرو میزان دوام سوختها را تا 40 درصد افزایش داده و در عین حال از میزان ابعاد و وزن موتور تا 30 درصد خواهد کاست. به گفته استیو ریزو مدیر شرکت موتورهای ولتاژ متوسط ابداع زرگری بر فروش سالانه این شرکت تاثیر قابل توجهی گذاشته است.

بر اساس گزارش اتومیشن، نوید زرگری مخترع سال اونتاریو کانادا جایزه ای به مبلغ 200 هزار دلار را برای استفاده به منظور توسعه فناوری و مطالعه بر روی سیستمهای انرژی بادی دریافت کرده است.