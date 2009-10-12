  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۲

طالبی 25 روز دیگر با "دوباره پرواز کن" به جنوب می‌رود

طالبی 25 روز دیگر با "دوباره پرواز کن" به جنوب می‌رود

فیلمبرداری فیلم سینمایی "دوباره پرواز کن" به کارگردانی محمدعلی طالبی 25 روز دیگر پس از پایان فیلمبرداری در شمال در جنوب دنبال می‌شود.

ناصر دهقانی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری در تالش ادامه دارد و بازیگران بومی مقابل دوربین رفته‌اند و کار طبق برنامه پیش می‌رود. پس از پایان فیلمبرداری در جنگل‌های تالش به مسجد سلیمان می‌رویم تا فیلمبرداری در این منطقه ادامه پیدا کند. طراحی صحنه و لباس بخش شمال را طالبی انجام می‌دهد و در بخش‌های جنوب به دلیل فضای جنگی یک طراح صحنه به گروه اضافه می‌شود.

عوامل این فیلم عبارتند از فیلمنامه‌: م. طالبی (بر اساس داستان تابستان و غاز سفید نوشته مژگان شیخی)، فیلمبردار: محمدعلی قاسمی، مدیر تولید: مریم طالبی، صدابردار: احمد صالحی، دستیار اول کارگردان: مسعود میمی.

کد مطلب 962945

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها