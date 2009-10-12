ناصر دهقانی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری در تالش ادامه دارد و بازیگران بومی مقابل دوربین رفته‌اند و کار طبق برنامه پیش می‌رود. پس از پایان فیلمبرداری در جنگل‌های تالش به مسجد سلیمان می‌رویم تا فیلمبرداری در این منطقه ادامه پیدا کند. طراحی صحنه و لباس بخش شمال را طالبی انجام می‌دهد و در بخش‌های جنوب به دلیل فضای جنگی یک طراح صحنه به گروه اضافه می‌شود.

عوامل این فیلم عبارتند از فیلمنامه‌: م. طالبی (بر اساس داستان تابستان و غاز سفید نوشته مژگان شیخی)، فیلمبردار: محمدعلی قاسمی، مدیر تولید: مریم طالبی، صدابردار: احمد صالحی، دستیار اول کارگردان: مسعود میمی.