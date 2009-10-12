جمعیت مسلمانان جهان به 57/1 میلیارد نفر رسیده است

تحقیقات جدید و جامع آمارگیری از بیش از 200 کشور جهان نشان می‌دهد که مسلمانان از سنین مختلف در دنیای امروز 57/1 میلیارد نفر بوده که این تعداد 23 درصد از جمعیت 8/6 میلیارد جهان را در سال 2009 تشکیل داده‌اند.

آمار منتشر شده مربوط به تحقیقات مرکز دین و زندگی عمومی با عنوان "تعیین جمعیت مسلمانان جهان" انجام شده که براساس ادعای این مرکز به‌روزترین و دقیقترین آماری است که از جمعیت و توزیع آنها در سراسر دنیا حتی با تعیین هویت مذهبی و فرقه‌ای انجام شده است.

نکرده است که مانع انجام سفر معنوی حج مسلمانان خود به عربستان در اواخر ماه نوامبر می شود.

ابوبکر الأخزوری وزیر امور دینی تونس این تصمیم را طی یک نشست خبری اعلام کرد و گفت: گسترش سریع ویروس H1N1 علت اتخاد این تصمیم از سوی دولت بوده است. خطیبان در نماز جماعت روز جمعه و رسانه های محلی به تبیین عللی می پردازند که به اتخاذ این تصمیم منتهی شده است. 90 درصد از تونسی‌هایی که خارج از کشور زندگی می‌کنند نیز حج امسال خود را به تعویق انداخته‌اند.

پیش از این تونس و ایران شهروندان خود را از انجام سفر حج عمره نیز منع کرده بودند.

دولت در سایه بریتانیا دولت این کشور را به اعمال سیاستهایی متهم کرده که نقش دین در جامعه را تضعیف می‌کند .

سعیده وراسی وزیر انسجام دولت در سایه طی سخنرانی در کنفرانس حزب محافظه کار اظهار داشت: از بین بردن دین در جامعه دستورالعمل نخبگان سیاسی است که تساوی را به واسطه تضعیف دین از بین برده اند.

وراسی که خود یک مسلمان است به نمونه های مختلفی اشاره کرد که طی آن مردم تنها به علت اعتقادات دینی خود تنبیه شده اند. وی گفت: همه ما از این داستانها مطلع هستیم که چگونه پرستاری برای دعا کردن خود به منظور شفای بیمار از کار معلق می شود و چقدر تأدیب مقام آموزشی که برای دوستانش نامه ای الکترونیک ارسال کرده و از آنها خواسته برای دخترش دعا کنند متأثر کننده است.

سال گذشته منچستر از یک افسر پلیس خواسته بود دستار خود را باز کند پس از مطرح شدن این موضوع در دستگاه قضایی، دادگاه پلیس منچستر را به پرداخت 10 هزار پوند خسارت برای تبعیض نسبت به این افسر سیک جریمه کرد. براساس آمار مسیحیان 6/71 درصد، مسلمانان 7/2 درصد ، هندوها یک و سایر ادیان 6/1 درسد و ناخدا باوران 1/23 درصد از جامعه بریتانیا را تشکیل داده اند.

براساس اظهارات وراسی در قلب تمام این موارد عدم تساهلی و رویکردهای لیبرالی در حال رشد نسبت به همه افرادی قرار داد که به خداوند ایمان دارند.

وزیر دولت در سایه انسجام بریتانیا از اهمیت دین در زندگی افراد حمایت کرد و گفت: در نظر بسیاری دین آنها را به همسایه نزدیکتر می کند و عاملی برای انجام کارهای داوطلبانه در زندگی اجتماعی آنها محسوب می شود.

وی گفت که خود به عنوان یک مسلمان اعتقاد دارد ایمان وی را به فرد بهتری تبدیل کرده و آن عده که ادعا می کنند در شرایط کنونی اینکه فردی بگوید مسلمان است یک فعل سیاسی انجام داده مخالف است.

سعیده وراسی در ادامه سخنرانی خود در این کنفرانس با اشاره به آنچه سیاستهای ناکارآمد دولت در بخش تکثر فرهنگی نامید گفت: تعدد و تکثر فرهنگی جوامع متنوع فرهنگی بریتانیا در حال حاضر باعث شده که این جوامع خود را متفاوت توصیف کنند و آنها را ترغیب می کند با یکدیگر بر سر بودجه عمومی به رقابت بپردازند که این امر به عدم تساهل منتهی خواهد شد.

حضور ورزشکاران محجبه مشت‌زنی در المپیک 2012 بلامانع است

انجمن بین‌المللی ورزش مشت‌زنی که از قهرمانها و نایب قهرمانهای ورزش مشت‌زنی تقدیر می‌کند حضور زنان محجبه در المپیک سال 2012 را بلامانع دانست.

یک سخنگوی انجمن بین‌المللی مشت‌زنی گفت: در حال حاضر هیچ مانعی بر سر راه ورزشکاران مسلمان با حجاب کامل در این رشته وجود ندارد.

بازیهای تابستانی سال 2012 در لندن نخستین باری خواهد بود که زنان ورزشکار در رشته مشت‌زنی با هم به رقابت می‌پردازند. کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد که زنان در سه وزن سبک، کم و میانه با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و در هر رشته 12 مشت زن شرکت خواهند کرد.

بسیاری از کشورهای اسلامی از این پس می‌توانند زنان مسلمان این رشته را برای المپیک آماده کنند. این سخنگوی انجمن بین‌المللی مشت‌زنی گفت: التزامات دینی باید تا حد ممکن در این بازی‌ها لحاظ شوند.

اخیراً مسئله حجاب در ورزش به موضوع بحث مجامع ورزشی در غرب تبدیل شده است. ماه ژانویه گذشته ستاره دو میدانی دبیرستان که یک مسلمان محجبه بود از رقابهای محلی برای پوشش حجاب کنار گذاشته شد. همچنین دختر 11 ساله کانادایی از فهرست رقابتهای ملی جودو برای حجاب خارج شد. در ماه مارس سال 2007 نیز انجمن بین‌المللی فوتبال حجاب را در بازیهای فوتبال ممنوع اعلام کرد.

یک گروه از مشت‌زنهای افغان درحال حاضر خود را برای رقابت در مسابقات کسب مهارت المپیک 2012 شرکت می‌کنند. آکسفام بنیاد خیریه مستقر در لندن که حمایت تیم مشت‌زنهای افغان را برعهده دارد این زنان را سفرای صلح از کشوری توصیف کرده است که جامعه‌ای مردسالار داشته و 30 سال درگیر جنگ بوده است. این تیم از 25 مشت زن بین 14 تا 25 ساله تشکیل شده است.

شرکت‌کنندگان در این تحصن با در دست داشتن تصاویر مسجد الاقصی و پرچمهایی با شعارهای حمایت از فلسطین شعارهایی را علیه رژیم صهیونیستی اسرائیل سر می‌دادند و خواستار بسته شدن سفارت اسرائیل در امان و توقف عادی سازی روابط با این کشور غاصب شدند.

شرکت‌کنندگان در این تحصن خواستار حمایتهای مختلف از فلسطینی‌ها به‌ویژه فلسطینی‌های بیت المقدس شدند تا آن را علیه خصومتها و تجاوزات صهیونیستها یاری کنند.