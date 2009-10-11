خسارت بارندگیهای اخیر در قزوین به 100 میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد علی آهنی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین گفت: در اثر بارندگیهای اخیر 100 میلیارد تومان به محصولات باغی و کشاورزی شهرهای تاکستان، قزوین و بوئین زهرا خسارت وارد شده است.

وی افزود: بیش از 50 درصد باغات انگور در تاکستان بیمه بوده اند که بر اساس برآورد شرکتهای بیمه خسارت آنها پرداخت خواهد شد.

به گفته آهنی از ابتدای سال جاری در اثر سرمازدگی، سیل، تگرگ و بارندگی تاکنون 264 میلیارد تومان به محصولات کشاورزی و باغی استان خسارت وارد شده است که بخشی از آن از طریق بیمه تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه در هفته گذشته هشت میلیارد و100 میلیون تومان خسارت از طرف شرکتهای بیمه گر به باغداران تاکستانی پرداخت شده است، افزود: در چند هفته آینده نیز هفت میلیارد تومان توسط شرکتهای بیمه به کشاورزان خسارت دیده پرداخت خواهد شد.

مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استان اظهار داشت: امسال 39 میلیارد و 300 میلیون تومان برای جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه، آموزش و پیشگیری از حوادث به استان قزوین اختصاص یافته است که این رقم بیشترین میزان بودجه تعیین شده در بین استانهای کشور است.

آهنی یادآورشد: 25 میلیارد تومان از این اعتبارات از طریق سازمان جهاد کشاورزی برای اجرای طرحهای مختلف از جمله پرداخت خسارت به کشاورزان و باغداران، طرحهای آبرسانی، سد سازی و تامین آب شرب برخی روستاها هزینه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به انکه در بارندگیهای اخیر 100 میلیارد تومان خسارت به محصولات باغی و کشاورزی استان در شهرهای تاکستان، قزوین و بوئین زهرا وارد شده است خاطر نشان کرد: 85 درصد این خسارت مربوط به شهرستان تاکستان است.

مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استان با یادآوری اینکه در سفر دوم ریاست جمهوری 12 میلیارد تومان اعتبار برای ستادحوادث غیر مترقبه استان اختصاص یافته است گفت: امسال علاوه بر تجهیز آتش نشانی های همه شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت استان، سوله مدیریت برای مواقع ضروری و حوادث احتمالی نیز در قزوین ساخته خواهد شد.

آهنی افزود: پیش بینی می شود دولت تا پایان سال 14 میلیارد و 300 میلون تومان اعتبار دیگر در بخش حوادث غیر مترقبه استان قزوین اختصاص دهد.

وی اجرای 119 طرح از جمله ساخت اتاق مدیریت بحران و استقرار دستگاههای ثبت زلزله و ساخت سوله مدیریت بحران برای شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت، تجهیز سیستمهای هواشناسی و پایگاههای هلال احمر را از جمله طرحهای در دست اجرا از محل اعتبارات حوادث غیر مترقبه عنوان کرد.

مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غر مترقبه استان قزوین گفت: 343 طرح از محل اعتبارات بانک جهانی با 56 میلیارد تومان اعتبار در استان اجرا شده که 95 درصد این طرحها به بهره برداری رسیده است و مابقی نیز تا پایان تیر ماه سال آینده به مرجله بهره برداری خواهد رسید.