500 اثر هنرمندان استان مرکزی به جشنواره عکس ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سینا دلشادی بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اراک افزود: این آثار به جشنواره های شوق نیاز، ساده زیستی، آسمان، رضوی و ادیان الهی ارسال شده است.

وی اضافه کرد: خانه عکاسان در کنار ارتقای سطح آموزشی اعضا، در جهت معرفی آثار و تعامل با دیگر عکاسان هنرمند کشور در جشنواره های کشوری و بین المللی شرکت می کند.

وی همچنین از راهیابی نمایش خیابانی یک معرکه محصولی از واحد نمایش حوزه هنری استان مرکزی به کارگردانی میثم سرآبادانی به ششمین جشنواره تئاتر ماه خبر داد و اظهار داشت: این نمایش نوشته سینا دلشادی و بازیگری میثم سرآبادانی در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به عنوان اثر برگزیده انتخاب و به بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت.

وی تصریح کرد: ششمین جشنواره تئاتر ماه 23 الی 30 مهر ماه به همت حوزه هنری در تهران برگزار می شود.

دلشادی با اشاره به برگزاری کارگاه تخصصی گرافیک به همت واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان مرکزی گفت: هنرمندان واحد تجسمی حوزه هنری استان مرکزی نیز در کارگاه آزاد طراحی در قالب اردوی هنری در روستای مبارک آباد به طراحی با موضوع روستا و وضعیت معماری پرداختند.

وی با بیان اینکه 72 روز تا محرم الحرام و ایام شهادت امام صادق (ع) باقی مانده است، عنوان کرد: هنرمندان جوان واحد نمایشهای آیینی حوزه هنری استان مرکزی مجلس تعزیه شهادت فضل، یکی از انصار امام حسین (ع) را اجرا کردند.

دلشادی ادامه داد: این تعزیه به کارگردانی اسماعیل مجللی و بازیگری محمد باقری پویا، حسین نیک ملکی، ابراهیم میرزایی، میلاد قلعه نویی، بهزاد میرزایی و میثم راهزنی در روز جمعه در محل حوزه هنری به اجرا درآمد.