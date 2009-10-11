به گزارش خبرگزاری مهر، دومین روز سفر هیئت سینمایی ایران به آمریکا با بازدید از مرکز مطالعات و تحقیقات سینمایی آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آغاز شد. این مرکز که در یکی از ساختمانهای سهگانه آکادمی مستقر است در یک بنای تصفیهخانه قدیمی آب قرار دارد.
فیلمسازان ایرانی از نزدیک با فعالیت و امکانات این مرکز آشنا شدند و لیندا هاریس مدیر آن علاوه بر توضیح درباره تاریخچه و خدمات به پرسشها پاسخ گفت. این مرکز با طبقهبندی سهگانه اسناد و مدارک سینمایی در قالب فیلم، موضوع و شخص در عرصه پوستر، عکس، فیلمنامه ـ دکوپاژ و برخی لوازم صحنه و 30 هزار جلد کتاب سینمایی میزبان پژوهشگران است.
نکته جالب توجه وجود پوسترهای فیلمهای نماینده ایران در جایزه اسکار نظیر "خیلی دور، خیلی نزدیک"، "آواز گنجشکها" و "بچههای آسمان" بود. بعد از ظهر ایرانیها ساعت 19 در سالن سینمای دانشگاه UCLA نخست فیلم مستند "بانوی گل سرخ" به کارگردانی مجتبی میرطهماسب را به همراه مردم تماشا کردند.
حاضران پس از پایان فیلم که روایت پشتکار و جدیت بانوی نیکاندیش همایون صنعتی است، با دستزدنهای ممتد ستودند. آنگاه نوبت نمایش "به نام پدر" حاتمیکیا رسید و مجری با معرفی سوابق فیلمسازی وی حاضران را به دیدن فیلمی که روایت مسائل و عوارض جامعه پس جنگ است، دعوت کرد.
پس از نمایش فیلم، کرتیس هنسن از اعضای هیئت مدیره اکادمی اسکار اداره جلسه پرسش و پاسخ را بر عهده گرفت. حاتمیکیا در پاسخ به این پرسش هنسن که چرا اینگونه فیلمها را میسازد گفت: من در حقیقت از جنگ به سینما آمدهام و هنوز با آن فضا مانوسم. 14 فیلم از 15 فیلمی که ساختهام به موضوع جنگ و بیشتر عوارض ناشی از ان در جامعه پس از جنگ میپردازد.
وی درباره اینکه چگونه بودجه فیلمهایش را تامین میکند گفت: بودجه فیلمهای جنگی از منابع دولتی تامین میشود و اینکه چون این حوزه با اسلحه ارتباط دارد حمایت دولت از فیلمساز در برابر نیروهای نظامی یک ضرورت است. البته امیدوارم روزی بشود درباره جنگ که هشت سال طول کشید و عمری از نسل مرا به خود اختصاص داد با شرکتهای خصوصی فیلم ساخت.
حاتمیکیا در پایان این نشست با ابراز خرسندی از رفع توقیف فیلم سینمایی "به رنگ ارغوان" که در روز سفر به آمریکا خبر آن را شنیده بود ابراز امیدواری کرد به زودی بتواند فیلم را برای مردم نمایش دهد.
نظر شما