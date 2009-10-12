ارتقا سطح آگاهی جامعه زمینه اصلی نهادینه کردن امنیت پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ابراهیم قائد رحمتی یکشنبه شب در جریان برگزاری همایش استانی پلیس، امنیت و اصناف اظهار داشت: ارتقاء سطح آگاهی های جامعه یکی از زمینه ها و ارکان اصلی نهادینه کردن امنیت پایدار در کشور به شمار می رود که خوشبختانه در طول چند سال اخیر این مهم به عنوان سرلوحه فعالیتهای نیروی انتظامی در کشور درآمده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین ویژگی های جامعه امروزی بهره گرفتن از شیوه های فرهنگی و اطلاع رسانی برای تاثیرگذاری بر جامعه است که با توجه به وضعیت موجود رسانه های جمعی و ارتباطی این مهم بسیار آسان و در عین حال تاثیرگذار است.

فرمانده انتظامی استان کردستان بیان داشت: اصناف باتوجه به گستردگی کار و میزان تاثیرگذاری که بر اقشار مختلف جامعه دارند، می توانند در این زمینه به عنوان بازوان اصلی نیروی انتظامی فعالیت نمایند که خوشبختانه در استان کردستان اقدامات مناسبی آغاز شده است.

قائد رحمتی افزود: یکی از مهمترین تهدیدات در استان کردستان که امنیت اقتصادی در این منطقه را به شدت تهدید می کند قاچاق کالا و ارز است که البته تاکنون با توجه به اقدامات صورت گرفته موفقیتهای بسیار خوبی در زمینه برخورد با افراد قاچاق فروش به دست آمده و باتوجه به میزان همکاری و تعامل مردم با نیروی انتظامی این مهم افزایش نیز خواهد یافت.

وی گفت: نیروی انتظامی به تنهای قادر نخواهد بود که در تمامی بخشها حضوری قابل توجه و مثمرثمر داشته باشد و باید برای رسیدن به این مهم مردم نیز با افزایش همکاری و تعامل خود پلیس را کمک نمایند.

فرمانده انتظامی استان کردستان در پایان اظهار امیدواری کرد که در راستای مشارکت همه جانبه مردم و آگاهی و هوشیاری مامورین نظامی و انتظامی همچنان شاهد امینت پایدار در کردستان باشیم.

در این همایش یک روزه که به مناسبت هفته ناجا برگزار شد، در پایان از واحدهای صنفی و مسئولان مجامع امور صنفی مختلف استان کردستان تجلیل به عمل آمد.