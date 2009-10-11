تشکیل کارگروه دریای خزر در مجلس/ استاندار کرمانشاه در فهرست تغییر

محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اینکه در جلسه اخیر کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارشی از روند برگزاری نشست هم اندیشی دریای خزر به اعضا ارائه شد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع دریای خزر کمیسیون با تشکیل کارگروهی متشکل از 5 نفر برای بررسی مسایل دریای خزر موافقت کرد که آقایان کرمی نماینده کرمان، سنایی نماینده نهاوند، جلالی نماینده شاهرود و سروری نماینده تهران از اعضای این کارگروه هستند.

نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت همچنین به نشست اعضای هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی اشاره کرد و گفت: مقرر شد هفته آینده اعضای کمیسیون بازدیدی از استان های کرمانشاه و احتمالا ایلام داشته باشند.

وی از برگزاری نشستی با موضوع خلیج فارس در اسفند ماه از سوی کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد.

نماینده کرمانشاه همچنین با اشاره به درخواست استعفای مجید غفور استاندار کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با انتصاب استاندار جدید این استان خونی تازه در رگ های استان تزریق شود.