تعداد محصولات کشاورزی مشمول بیمه به 90 محصول رسیده است

حسین باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در اظهار داشت: در این راستا امسال 570 میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت خسارات بخش کشاورزی و خدمات بیمه ای به صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور تزریق شده است.
وی از رشد 19 درصدی توزیع اعتبارات حوادث غیرمترقبه کشور در سال جاری خبر داد و گفت: میزان اعتبارات این بخش در کشور نیز طی سال جاری دو برابر افزایش یافته است.
به گفته باقری امسال میزان اعتبارات بخش حوادث غیرمترقبه کشور به 20 هزار میلیارد ریال رسیده که 45 درصد از این اعتبارات برای طرح های پیش از وقوع حوادث اختصاص یافته است.
معاون وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه ایمن سازی مدارس از طرحهای اولویت دار وزارت کشور در سال جاری است، گفت: برای ایمن سازی مدارس در کشور از دو سال پیش 40 هزار میلیارد ریال از صندوق ذخیره ارزی کشور اختصاص یافته است.
وی خاطرنشان کرد: طرح مقاوم سازی مدارس کشور در جهان به عنوان طرح پایلوت معرفی شده است و مقرر شده سایر کشورها از این طرح مدل سازی کنند.
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