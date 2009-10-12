باقری: تعداد محصولات کشاورزی مشمول بیمه به 90 محصول رسیده است

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در سالهای اخیر تعداد محصولات کشاورزی مشمول بیمه از 19 قلم به 90 محصول رسیده است.