استفاده از تجربه کشورهای موفق در حوزه سلامت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سید علی اکبر طاهایی در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی که یکشنبه شب در محل سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان برگزار شد، اظهار داشت: نقشه راهبری و راهبردی استان در حوزه بهداشت و درمان طرح جامع سلامت است که باید همه منابع و امکانات این حوزه را در جهت عملیاتی کردن این طرح تعریف و مورد پیگیری قرار داد.

طاهایی با تاکید بر جلب همکاری و مشارکت روستائیان در رعایت مسائل بهداشتی و دفع زباله‌های روستاها افزود: باید از طریق آموزش و بالا بردن سطح آگاهی و حساسیت مردم نسبت به رعایت مسائل بهداشتی، برنامه‌ها و اقدامات موثری را انجام داد و در این زمینه می‌توان از توانمندی و قابلیتهای روحانیون، دهیاران، خانه‌های بهداشت روستایی و رسانه‌های جمعی به ویژه صدا و سیما استفاده کرد.

استاندار ضمن تاکید بر برخورد قانونی با متخلفان حوزه بهداشت و سلامت خاطرنشان کرد: دستگاه ها و سازمانهای مسئول در حوزه تامین سلامت و بهداشت باید ضمن ارتباط تنگاتنگ و تعامل موثر با فرمانداری و دستگاه قضایی در برخورد قاطع با اشخاص و گروه هایی که اقدام به دفع غیرقانونی و غیربهداشتی زباله و پسماندها در روستاها و شهرها می کنند اقدامات و پیگیری های لازم را انجام دهند.

در این جلسه اصغر حمزه ای معاون برنامه ‌ریزی استاندار از تکمیل و انتشار طرح جامع سلامت در استان خبر داد و گفت: طرح جامع سلامت از جمله اسناد زیرمجموعه سند توسعه استان است که اصل اولیه و اساسی این طرح "انسان سالم محور توسعه" است و در همه حوزه‌های مرتبط به صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری باید به گونه ‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کنیم که در نهایت انسان سالمی داشته باشیم.

وی افزود: باید آن دسته از روستاهایی که در استان در رعایت تمیزی و فرهنگ بهداشت و سلامت پیشقدم هستند به عنوان یک الگو و نمونه از طریق رسانه‌های جمعی به سایر روستاها معرفی شوند.

معاون برنامه‌ ریزی استاندار از احداث خانه های بهداشت روستایی به عنوان یکی از تجربه‌های موفق نظام در بعد از انقلاب اسلامی یاد کرد و در این خصوص اظهار داشت: در حال حاضر 580 خانه بهداشت روستایی در سطح شهرستانها و مناطق مختلف استان وجود دارد که باید از توانمندی و جایگاه اجتماعی این مراکز بهداشتی و درمانی برای جلب اعتماد روستائیان در همکاری و مشارکت در طرح‌های بهداشتی روستاها وتامین سلامت آنها استفاده کرد.

در این جلسه همچنین علی اکبر زینالو رئیس دانشگاه علوم پزشکی، بهداشت و خدمات درمانی استان با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت آنفلوانزای خوکی در سطح کشور و استان تصریح کرد: تاکنون 4 هزار و 810 نفر در دنیا بر اثر شیوع این بیماری جان خود را از دست داده‌ اند که تعداد کل تلفات ناشی از این بیماری در ایران از هفت نفر تجاوز نمی ‌کند.

وی تصریح کرد: در استان قزوین با پیشگیری ها و آموزشهای صورت گرفته تاکنون هیچ فردی بر اثر شیوع این بیماری جان خود را از دست نداده است که این نشان از توانمندی جامعه پزشکی استان در حوزه تامین سلامت و پیشگیری از بیماری ها است.

زینالو در ادامه از توجه و جدیت جامعه پزشکی به رعایت مسائل بهداشتی محیط کار به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد این قشرنام برد.

در ادامه این جلسه گزارشی از وضعیت آلودگی‌ هواو لزوم خریداری یک دستگاه سنجش آلودگی هوا در استان، مشکلات و خطرات ناشی از نحوه دفع زباله‌های مناطق روستایی و نیز فرآوری و بسته ‌بندی تخم ‌مرغ‌های پاستوریزه به منظور استفاده در قنادی‌ها و شیرینی پزی‌های استان ارائه شد.