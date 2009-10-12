هشت میلیون مرسوله پستی از قم صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، نقی بیرانوند یکشنبه شب در جمع خبرنگاران ضمن تشریح اقدامات و عملکرد اداره کلی پست استان قم در سال جاری اظهار داشت: طی شش ماهه اول سال جاری بیش از 8 میلیون و 697 هزار مرسوله پستی از استان قم به نقاط مختلف کشور ارسال شده است.



وی اضافه کرد: در این مدت همچنین 6 میلیون و 698 مرسوله پستی به قم وارد شده است.



مدیرکل پست قم در ادامه از وجود 147 واحد پستی در استان خبر داد و گفت: از این تعداد 80 مورد دفاتر پستی شهری و 67 مورد نیز واحد ICT روستایی است.



بیرانوند در ادامه ضمن تبریک روز جهانی پست اظهار داشت: به رغم ظرفیتها و پتانسیل موجود در کشور ما، پست ایران جایگاه چندان مناسبی در دنیا ندارد و فاصله زیادی بین ما و کشور‌های توسعه یافته وجود دارد.



وی در عین حال عملکرد اداره پست استان قم را در مقایسه با دیگر استانها مطلوب توصیف کرد.



مدیرکل پست استان همچنین از ارائه بیش از 70 نوع خدمات در واحدهای پستی قم خبر داد.



بیرانوند تصریح کرد: 80 درصد مرسولات پستی مربوط به ارگانهای دولتی و مراکز وابسته است.



مدیرکل پست قم در بخش دیگری از سخنانش توجه جدی به آموزش نیروی انسانی، راه‌اندازی سیستم اتوماسیون اداری، به کارگیری فناوری GPS در وسایل نقلیه موتوری، واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی و... را از جمله اهداف این اداره کل برشمرد.