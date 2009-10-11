۱۹ مهر ۱۳۸۸، ۲۰:۱۵

مجید جلالی :

تساوی برابر پرسپولیس نتیجه بدی نیست/ در بدترین شرایط به میدان رفتیم

اهواز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فولاد خوزستان گفت: نباید فراموش کنیم که در بدترین شرایط تیمی خود مقابل پرسپولیس با بهترین شرایط خود مواجه شدیم و کسب تساوی در این بازی نتیجه بدی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مجید جلالی پس از کسب تساوی تیمش مقابل پرسپولیس تهران در جمع خبرنگاران در ورزشگاه تختی اهواز اظهار داشت: فولاد در حالی که بدترین شرایط خود از لحاظ بدنی و نتیجه گیری این فصل خود را تجربه می کند با پرسپولیسی مواجه شد که به علت کسب نتایج خوب در بازیهای گذشته، بهترین شرایط خود را تجربه می کند و این نشان می دهد که فولاد در نتیجه در این بازی خوب عمل کرده است.

وی اظهار داشت: خوشبختانه دراین بازی ثابت شد بازیکنان ذهنیت خوبی نسبت به ارائه منطقی بازی فوتبال پیدا کرده اند و از شخصیت تیمی خوبی برخوردار شده اند و کسب یک امتیاز مقابل پرسپولیس تهران نشان دهنده شکوفا شدن تیم است و من با دیدن این بازی امیدواری بیشتری نسبت به تیم خود پیدا کردم.

جلالی عنوان کرد: درتمام طول مسابقه ما آرام تر بازی کردیم و چون پرسپولیس رو به بازی دور و بلند آورده بود این مسئله باعث شد که من تا حدودی احتیاط کنم ولی سازماندهی و موقعیت های تیم ما بسیار بهتر ازحریف بود.

سرمربی تیم فولاد خوزستان اضافه کرد: متاسفانه فولاد هنوز در حمله کردن با مشکل مواجه است و ما از داشتن یک مهاجم تمام عیار و تمام کننده خوب بی بهره هستیم و باید هرچه سریعتر این مشکل را حل کنیم.

وی گفت: هر سه تعویض ما در این بازی به علت مصدومیت بازیکنان از روی اجبار بود و دست من برای تغییر فنی بازی بسته بود.

جلالی در خصوص میدان دادن به بازیکنان جوان در چنین بازی های پرفشاری اظهار داشت: این گونه بازیهای پرفشار که تمام نگاهها به سوی آن است برای جوانان یک فرصت است و اگر آنها بر چنین فضای پرفشاری غلبه کنند و نترسند این موضوع باعث شکوفا شدن آنها می شود و چنین بازیکنانی نشان می دهند از ذهنیتی قوی برخوردارند و اگر آنها در چنین بازیهایی دچار هراس شوند و کیفیت کارشان پایین بیاید درآینده با مشکلات فراوانی مواجه خواهند شد.

سرمربی تیم فولاد خوزستان تصریح کرد: درحال حاضر در اردوی فولاد 6 بازیکن آسیب دیده داریم و 3 بازیکن نیز  با مصدومیت در این بازی به جمع آنها افزوده شدند در پایان بازی نیز 4 بازیکن اعلام کردند که دچارمصدومیت شده اند و این نشان دهنده این است که تیم از لحاظ بدنی با بحران مواجه است و متاسفانه با یک درگیری کوچک بازیکنان فولاد آسیب می بینند.

وی همچنین درخصوص سپردن پنالتی به سعیدرمضانی نیز گفت: رمضانی پنالتی زن اول تیم است و در بازیهای گذشته نیز او پنالتی های فولاد را نواخته و به گل تبدیل کرده است. به همین دلیل منطقی بود که در این بازی زدن ضربه پنالتی را به وی بسپارند.

دیدار دو تیم فوتبال خوزستان و پرسپولیس تهران از سری رقابت های هفته یازدهم لیگ برتر در اهواز عصر یکشنبه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

