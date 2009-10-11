تساوی برابر پرسپولیس نتیجه بدی نیست/ در بدترین شرایط به میدان رفتیم

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مجید جلالی پس از کسب تساوی تیمش مقابل پرسپولیس تهران در جمع خبرنگاران در ورزشگاه تختی اهواز اظهار داشت: فولاد در حالی که بدترین شرایط خود از لحاظ بدنی و نتیجه گیری این فصل خود را تجربه می کند با پرسپولیسی مواجه شد که به علت کسب نتایج خوب در بازیهای گذشته، بهترین شرایط خود را تجربه می کند و این نشان می دهد که فولاد در نتیجه در این بازی خوب عمل کرده است.

وی اظهار داشت: خوشبختانه دراین بازی ثابت شد بازیکنان ذهنیت خوبی نسبت به ارائه منطقی بازی فوتبال پیدا کرده اند و از شخصیت تیمی خوبی برخوردار شده اند و کسب یک امتیاز مقابل پرسپولیس تهران نشان دهنده شکوفا شدن تیم است و من با دیدن این بازی امیدواری بیشتری نسبت به تیم خود پیدا کردم.

جلالی عنوان کرد: درتمام طول مسابقه ما آرام تر بازی کردیم و چون پرسپولیس رو به بازی دور و بلند آورده بود این مسئله باعث شد که من تا حدودی احتیاط کنم ولی سازماندهی و موقعیت های تیم ما بسیار بهتر ازحریف بود.

سرمربی تیم فولاد خوزستان اضافه کرد: متاسفانه فولاد هنوز در حمله کردن با مشکل مواجه است و ما از داشتن یک مهاجم تمام عیار و تمام کننده خوب بی بهره هستیم و باید هرچه سریعتر این مشکل را حل کنیم.

وی گفت: هر سه تعویض ما در این بازی به علت مصدومیت بازیکنان از روی اجبار بود و دست من برای تغییر فنی بازی بسته بود.

جلالی در خصوص میدان دادن به بازیکنان جوان در چنین بازی های پرفشاری اظهار داشت: این گونه بازیهای پرفشار که تمام نگاهها به سوی آن است برای جوانان یک فرصت است و اگر آنها بر چنین فضای پرفشاری غلبه کنند و نترسند این موضوع باعث شکوفا شدن آنها می شود و چنین بازیکنانی نشان می دهند از ذهنیتی قوی برخوردارند و اگر آنها در چنین بازیهایی دچار هراس شوند و کیفیت کارشان پایین بیاید درآینده با مشکلات فراوانی مواجه خواهند شد.

سرمربی تیم فولاد خوزستان تصریح کرد: درحال حاضر در اردوی فولاد 6 بازیکن آسیب دیده داریم و 3 بازیکن نیز با مصدومیت در این بازی به جمع آنها افزوده شدند در پایان بازی نیز 4 بازیکن اعلام کردند که دچارمصدومیت شده اند و این نشان دهنده این است که تیم از لحاظ بدنی با بحران مواجه است و متاسفانه با یک درگیری کوچک بازیکنان فولاد آسیب می بینند.

وی همچنین درخصوص سپردن پنالتی به سعیدرمضانی نیز گفت: رمضانی پنالتی زن اول تیم است و در بازیهای گذشته نیز او پنالتی های فولاد را نواخته و به گل تبدیل کرده است. به همین دلیل منطقی بود که در این بازی زدن ضربه پنالتی را به وی بسپارند.

دیدار دو تیم فوتبال خوزستان و پرسپولیس تهران از سری رقابت های هفته یازدهم لیگ برتر در اهواز عصر یکشنبه با تساوی بدون گل به پایان رسید.