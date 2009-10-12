عملکرد ذوب آهن بهتر از فصل گذشته نیست/ باید به این شرایط عادت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده پس از تساوی تیمش برابر تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی در بوشهر گفت: متاسفانه بازیکنان تیم من بهتر از فصل گذشته بازی نمی کنند، البته نفرات دفاعی وظایف خود را به خوبی اجرا کرده اما در خط حمله، بازیکنان هجومی نمی توانند به خوبی توپ را حفظ کنند.

وی با بیان اینکه نگاهش به رده های بالاتر جدول و همچنین رسیدن به مراحل پایانی لیگ قهرمانان است، اضافه کرد: برنامه‌های تاکتیکی تیم را که در تمرینات بارها تکرار می کنیم، توسط بازیکنان در زمین مسابقه اجرا نمی شود اما با این شرایط کسب یک امتیاز در بوشهر از تیم شاهین، نتیجه مطلوبی است.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه تیمش باید از چند ماه دیگر در فاصله زمانی اندک در مسابقات داخلی و آسیایی به میدان برود، خاطرنشان کرد: ما باید از امروز عادت کنیم که هر 5 روز یکبار بازی سنگینی را انجام دهیم.

ابراهیم زاده در پایان با تشکر از مردم خونگرم بوشهر و همچنین عملکرد خوب تیم شاهین گفت: البته من تا حالا ندیده بودم بازیکنانی مانند بازیاری یا نوری در طول مسابقه به این نحو مصدوم شوند که مصدومیت نفرات تیم شما به علت فشردگی مسابقات است.

دیدار تیم‌های فوتبال شاهین پارس جنوبی و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که عصر یکشنبه در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار شد، با تساوی یک بر یک به پایان رسید.