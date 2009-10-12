"لیندی انگلند"؛ نماد منفور جنگ طلبی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، "لیندی انگلند" سرباز پیشین ارتش آمریکا در جنگ عراق بود که پس از رسوایی که با انتشار تصاویر وی و همقطارانش از زندان ابوغریب به بار آمد، محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد، اما اکنون با اینکه دوران زندان را سپری کرده، نمی تواند خود را از تصاویری که از او شخصیتی منفور در بین مردم کشورش ساخته، رها کند.



روزنامه سوئیسی "بازلر تسایتونگ" در گزارشی به زندگی سخت شکنجه گر ابوغریب پس از آزادی اش از زندان در آمریکا پرداخته و از تلاش بی نتیجه این زن جوان برای بهبود تصویر مخدوش خود در جامعه این کشور نوشته است.

این سرباز پیشین ارتش آمریکا که اقدامات غیرانسانی اش با زندانیان ابوغریب موجب صدور حکم سه سال زندان برای وی شد، هم اکنون روزگار سختی را می گذراند و تلاش دارد تا با نوشتن خاطرات حضورش در عراق، چهره تخریب شده خود را قدری بازسازی کند.

بر اساس این گزارش انگلند 26 ساله با وجود گذشت دو سال از اتمام دوره محکومیتش هنوز بیکار است. او می گوید با اینکه در این مدت به جاههای مختلفی سر زده و صدها درخواست کار نوشته، اما تا کنون موفق به یافتن کاری متناسب نشده، از این رو مجبور است روزهای متوالی خود را بدون کوچکترین فعالیتی در چهار دیواری خانه اش محبوس کند تا دستکم از سنگینی نگاههای دیگران خلاص شود.

انگلند که چهره اش بعنوان نماد شکنجه گری ارتش آمریکا در کل جهان شناخته شده است، بعنوان یک عنصر نامطلوب در بین مردم کشورش شناخته می شود و کسی حاضر به دادن فرصت کار به وی نیست. این در حالی است که او حتی در اماکن عمومی نیز نمی تواند به راحتی تردد کند و مردم با نشان دادن وی به یکدیگر، اقدامات غیرانسانی اش در ابوغریب را به یکدیگر یادآوری می کنند.

به گفته انگلند یکبار در حالی که موفق شده بود در یک رستوران کاری پیدا کند، دیگر کارکنان این رستوران مالک آن را تهدید کردند که اگر وی را به کار بگیرد، دسته جمعی از آنجا خواهند رفت و به این ترتیب تنها امیدش نیز نقش بر آب شد. او حتی تلاش کرد قیافه اش را تغییر دهد؛ رنگ موهایش را عوض کرد، عینک آفتابی زد و کوشید نامش را نیز عوض کند اما مشکل او چهره بخصوصش است که هیچ کاری با آن نمی تواند بکند. خودش می گوید: این چهره من است، چیزی که همه مردم آن را می شناسند و نمی توانم با آن کاری بکنم.

در ماجرای رسوایی ابوغریب تصاویری که از بدرفتاری انگلند و همقطارانش با زندانیان این زندان در سال 2004 منتشر شد به زودی به سوژه خبری رسانه های جهان تبدیل شده و میلیونها نفر در سراسر جهان از جمله در آمریکا را با چهره این زن جوان آشنا ساخت. به گفته انگلند با اینکه او بارها بخاطر اشتباهاتش در ابوغریب از مردم عذر خواهی کرده و برای این کارش سه سال زندان را تحمل کرده، اما هنوز تغییری در دید مردم نسبت به وی ایجاد نشده است.

وی اخیرا با انتشار کتاب خاطراتش تلاش کرده تصویر مخدوش خود را قدری بهبود بخشیده و به نحوی به جبران اشتباهاتش در پنج سال پیش بپردازد. هم اکنون نیز انگلند که در تلاش است با یافتن کار برای خود، والدین و پسر چهارساله اش زندگی بهتری ایجاد کند هر روز با افسردگی، پارانویا و سندرم استرس که ناشی از حضورش در جنگ عراق است دست و پنجه نرم می کند.

"لیندی انگلند" که تصاویرش در کنار زندانیان در حال شکنجه ابوغریب به نماد سیاستها و عملکرد دولت "جرج بوش" تبدیل شده، علاوه بر منفور بودن در بین عراقیها، جایی در بین هموطنانش نیز ندارد. او که به ادعای رییس جمهور آمریکا برای نجات کشورش از خطر تروریسم در جنگ عراق حضور داشت، به جای اینکه بعنوان یک قهرمان جنگی مورد تکریم قرار گیرد، تنها چیزی که نصیبش شده نفرت عمومی و از دادن شانس زندگی بعنوان یک شهروند ساده در وطنش بوده است.

گفتنی است طی روزهای آینده طرح جلوگیری از انتشار تصاویر شکنجه زندانیان عراق و افغان توسط ارتش آمریکا به تصویب نمایندگان کنگره آمریکا می رسد. این قانون در چارچوب قوانین امنیت ملی به نظامیان آمریکایی اجازه می دهد تصاویر مربوط به رفتارهای غیرانسانی نیروهای خود با مظنونین در زندانهای عراق و افغانستان را محرمانه نگاه داشته و از انتشار آن جلوگیری کنند.



این در حالی است که اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا خواستار انتشار تصاویر مربوط به شکنجه زندانیان در افغانستان و عراق در جریان رسیدگی به موارد اتهام نظامیان آمریکایی است، با این وجود دولت این کشور با این ادعا که این کار، سبب به خطر افتادن جان نظامیان و دامن زدن به خشونتها در این دو کشور می شود، از این کار جلوگیری کرده است.

پیش از این نیز کاخ سفید به همین بهانه تلاش کرده بود از انتشار 87 عکس مربوط به بدرفتاری نظامیان آمریکا با مظنونین عراقی در زندان "ابوغریب" جلوگیری کند، عاملی که در سال 2004 سبب برملا شدن جنایتهای این افراد در عراق و رسوایی ارتش آمریکا شد.