اتریش به گسترش مناسبات و همکاری های خود با ایران می اندیشد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار ابتدا رئیس مجلس شورای اسلامی، روابط جمهوری اسلامی با جمهوری اتریش را دوستانه و برخوردار از سابقه ای طولانی دانست واظهار نمود : جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش همکاری ها و مناسبات فی مابین در زمینه های مختلف سیاسی ، پارلمانی و اقتصادی با اتریش اهتمام خاصی قائل است.

لاریجانی بر حمایت مجلس شورای اسلامی از گسترش روابط دو کشور در زمینه های فوق تاکید کرد و دورنمای این مناسبات را مثبت ارزیابی نمود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل و تحولات منطقه ای و بین المللی نقش جمهوری اسلامی ایران در این تحولات را در جهت کمک به استقرار ثبات و آرامش در منطقه دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران با قرار داشتن در منطقه ای حساس، همواره ایفاگر نقشی مثبت در راستای آرامش آن بوده است.

لاریجانی در ادامه با انتقاد از سیاست یک بام دو هوای برخی کشورها در مبارزه با تروریسم، ابراز عقیده کرد چالشها و بحران های کشورهای منطقه باید بدست خود آنها حل و فصل گردد.

در ادامه این دیدار همچنین پیتر فیشتن بائر رئیس کمیسیون دفاعی مجلس ملی اتریش با ابراز خرسندی از سفر به کشورمان، هدف از این سفر را کمک به برداشتن گامهای بلند در جهت گسترش بیشتر از پیش مناسبات دو کشور درزمینه های مختلف عنوان کرد و گفت: ایران کشوری بزرگ و قدرتمند است و اتریش به گسترش مناسبات و همکاری های خود با این کشور دوست اهمیت زیادی قائل است.

وی با اشاره به توافق های دو کشور برای افزایش حجم مبادلات اقتصادی و تجاری بویژه در زمینه گاز گفت سطح تبادلات تجاری در راستای توانمندی ها و ظرفیت های موجود نیست و باید هر چه بیشتر گسترش یابد.

رئیس کمیسیون دفاعی مجلس ملی اتریش در مورد پروژه موسوم به نوباکونیز اظهار داشت: اتریش در این خصوص موضع مستقلی دارد و بر این باور است که بدون حضور جمهوری اسلامی ایران چنین پروژه ای نمی تواند اصالتا وجود داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به نقش مثبت کشورمان در تحولات عراق و افغانستان گفت: جمهوری اسلامی ایران در منطقه پرتنشی واقع شده و برای افغانستان بهره گیری از توانمندی همسایه ای مطمئن همچون ایران برای استقرار ثبات و آرامش در آن اهمیت فوق العاده و راهبردی دارد.

پیتر فیشتن بائر در پایان خواستار گسترش هرچه بیشتر روابط بین پارلمانهای دو کشور شد.

گفتنی است در این دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی از همتای اتریشی خود برای سفر رسمی به کشورمان دعوت به عمل آورد.