3.5 میلیون دانش آموز تحت پوشش طرح همگام با قرآن قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ناصر جعفری یکشنبه شب در گردهمایی توجیهی طرح همگام با قرآن کریم در گنبد افزود: این طرح در 28 هزار مدرسه کشور اجرا می شود و 180 هزار فرهنگی نیز در آن همکاری خواهند کرد.

وی اظهار داشت: اکنون این طرح در سطح چهار هزار و 500 مدرسه راهنمایی کشور شامل شش مدرسه دخترانه و پسرانه هر شهر در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: تقویت روانخوانی قرآن کریم و ارتقای درک مفاهیم قرآن از جمله اهداف اجرای این طرح بوده و این طرح از برنامه های توسعه کیفی آموزش قرآن کریم در مدارس است.

به گفته جعفری، در این طرح، آیات کوتاه قرآن مجید که متناسب با شرایط سنی نوجوانان بوده همراه با تلاوت و ترجمه قرائت می شود.

معاون دفتر آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی وزارت آموزش و پرورش بیان داشت: در طرح همگام با قران کریم، شروع کلاس درس با تلاوت کلام الله مجید به مدت سه دقیقه خواهد بود.

در این گردهمایی شماری از کارشناسان و فرهنگیان استان گلستان شرکت داشتند.