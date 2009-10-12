به گزارش خبرنگار مهر، نیوزویک اعلام کرد در زمستان سال 2007 استودیو برادران وارنر پوستر فیلمی را به تمام سینمادوستان نشان داد که قرار بود دومین فیلم پروفروش تاریخ سینمای جهان لقب بگیرد؛ "شوالیه تاریکی". در آن پوستر تبلیغاتی شخصیت جوکر پشت یک دیوار شیشه‌ای با خون می‌نوشت: چرا اینقدر جدی؟

حالا کسی باید این سئوال را از هالیوود بپرسد. آنچه پائیز امسال روی پرده سینماها رفته و می‌رود موضوع‌هایی است چون قتل، حشرات، ایدز، سرطان، آزار و انبوه مرگ‌ها و قتل‌های غیر منتظره و دهشتناک. این همه تشابه موضوع در فیلم‌ها را نباید به پای اتفاق و تصادف نوشت و باید در پی علل و عوامل آن بود.

پیتر جکسن در حال راهنمایی بازیگر نوجوان "استخوان‌های دوست‌داشتنی"

فیلمنامه بسیاری از فیلم‌هایی که پائیز 2009 به نمایش درمی‌آیند در اواخر دوره حکومت بوش در آمریکا نوشته شده، یعنی زمانی که بخش زیادی از هالیوود زیر سایه ابرهای یاس و غم بود. حالا هم که همه افسرده و دلتنگیم. اقتصاد همچنان فروپاشیده است، نرخ بیکاری رو به افزایش می‌رود و در این شرایط واقعا کسی هست که برای افسرده‌تر شدن به سینما برود؟

برای درک شرایط امروز سینمای آمریکا لازم نیست راهی چندان دور برویم و کافی است به تازه‌ترین تجربه کارگردانی برادران کوئن نگاهی بیندازیم. "یک مرد جدی" داستان یک استاد فیزیک است که همسرش او را ترک کرده، فرزندانش از او متنفرند و برادرش هم دستگیر شده است. داستان از این تیره‌تر سراغ داشتید؟

"جاده" بر اساس رمان کورمک مکارتی با بازی ویگو مورتنسن در یک فضای پساآخرالزمانی می‌گذرد. "یک مرد تنها" درباره مردی است که باید با مرگ ناگهانی محبوبه خود در یک سانحه رانندگی کنار بیاید. در "استخوان‌های دوست‌داشتنی" یک دختر نوجوان به قتل می‌رسد و حالا باید تمام این حوادث تلخ و دهشتناک را در سالن‌های تاریک سینما دید.

همه اینها به معنی نفی ارزش‌های فیلم‌های روز سینمای آمریکا نیست. اما تماشاگران معمولا برای دیدن فیلم‌هایی در سینما پول خرج می‌کنند که آنها را از فضای موجود بیرون بیاورند و تابستان پارسال هم هیچکدام از فیلم‌هایی که با موضوع سرطان و مضامین مشابه روی پرده رفتند، به فروشی قابل قبول دست نیافتند.

کافی است نگاهی به پرفروشترین فیلم‌های امسال بیندازیم تا ببینیم ذائقه تماشاگران معمولی سینمای به سمت چه آثاری رفته است. "ترنسفورمز: انتقام شکست‌خوردگان" پرفروشترین فیلم سال 2009 تا امروز بوده و "هری پاتر و شاهزاده دورگه" در رده دوم ایستاده است. کمدی "خماری" هم در کمال شگفتی 275 میلیون دلار فروخت.

بسیاری از فیلم‌های تیره برای موفقیت در اسکار تلاش می‌کنند، اما احتمال دارد آنها اسکار را هم با خود غرق کنند. اگر نخبه‌های هالیوود بتوانند به راحتی از کنار انیمیشن "بالا" برای حضور در میان 10 فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم بگذرند، شاید فهرست آنها تلفیقی از فیلم‌های حاضر در این مطلب به علاوه "جعبه درد"، "لعنتی‌های بی‌آبرو" و "ستاره درخشان" باشد.