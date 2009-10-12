۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۸:۳۸

آثار برتر جشنواره رسانه های دیجیتال معرفی شدند

سومین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال با معرفی آثار برتر در بخشهای نرم افزارهای دیجیتال، تلفن همراه، اینترنت، شهر دیجیتال و بازیهای رایانه ای به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین جشنواره و نمایشگاه رسانه های دیجیتال یکشنبه شب با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارشاد برگزار شد.

در این مراسم آثار برتر در بخشهای نرم افزار رسانه ای، تلفن همراه، اینترنت و بازیهای رایانه ای معرفی شدند.

طبق اعلام داوران در بخش نرم افزارهای رسانه ای نرم افزار نرم افزارهای "عطر آیه ها"، "حرف ربط، جای خط فاصله " از موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهشهای اجتماعی، "آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان" از شرکت آریانا داده اندیشه، "صد خاطره" از موسسه فرهنگی روایت سیره شهدا، "روایت بیداری" از موسسه فرهنگی هنری آرمان رسانه توس، "گویا" از پژوهشکده پردازش هوشمند علائم، "عربی سال دوم دبیرستان" از موسسه فرهنگی هنری یاسین امین و "سروش حافظ" از شرکت سروش مهر به عنوان رتبه های برتر معرفی شدند.

در بخش نرم افزارهای تلفن همراه نرم افزارهای "طاها2" از شرکت ابرا تهران و "آیین زندگی" از شرکت ایده پرداز ژوبین رتبه های اول را از آن خود کردند.

هیئت داروان در بخش اینترنت، "سرای تاریخ"، "پایگاه حوزه"، "پایگاه امدادی و نجاتگر"، "ابریاب"، "خانواده سبز"، "بانک اطلاعات نشریات کشور" و "ساجد" را به عنوان پایگاههای اینترنتی و وبلاگهای برتر معرفی کردند.

در بخش شهر دیجیتال حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف نرم افزار "پرتو تایپ" از مرکزفناوری اطلاعات وزارت بهداشت رتبه اول را از آن خود کرد.

در بخش بازیهای رایانه ای نیز "عصر پهلوانان 2" از شرکت رسانا افزار شریف، "شمشیر نادر" از شرکت نرم افزارهای هنری پویا و "مدافعان کربلا" از بنیاد فرهنگی روایت-موسسه رسانه به عنوان آثار برتر این بخش معرفی شدند. 

