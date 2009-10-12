"هوش سیاه" روی میز تدوین است

آبپرور به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این مجموعه در خیابان پیامبر ادامه دارد و تا سه هفته دیگر تصویربرداری طول میکشد. البته دو قسمت دیگر به مجموعه اضافه شده، به همین دلیل تصویربرداری طول کشید. همزمان با ضبط بهرام آبپرور مشغول تدوین است و آرمان موسیپور موسیقی متن را میسازد. هنوز زمان پخش این مجموعه مشخص نشده است.
مجموعه "هوش سیاه" به تهیهکنندگی سیدعباس فاطمینویس داستان مبارزه پلیس آگاهی با جرایم رایانهای است که به تخلفات گروههای مخرب در حوزه رایانه، نرمافزار و الکترونیک میپردازد. "هوش سیاه" برای شبکه سه تهیه میشود.
حسین یاری، کیکاوس یاکیده، رضا آشتیانی، کمند و سپند امیرسلیمانی، مجید مشیری، لیلا بوشهری، افشین کتانچی، روحالله کمانی، سپیده گلچین، سودابه بیضایی، بهزاد خداویسی، رضا توکلی، صدرالدین حجازی، داریوش اسدزاده، کیانوش گرامی، ارسلان قاسمی، علیرضا حقشناس، سیامک قاسمی و بهرنگ علوی در این مجموعه بازی میکنند.
عوامل پروژه "هوش سیاه" عبارتند از آرش قادری سرپرست شورای نویسندگان، شهره فهیمی دستیار کارگردان و برنامهریز، راحله پرویننیا منشی صحنه، هاشم گرامی مدیر تصویربرداری، اصغر آبگون صدابردار، حسین مجد طراح صحنه و لباس، نوید فرحمرزی طراح گریم.
