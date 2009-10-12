طرح ویژه کنترل اراذل و اوباش در تهران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیپور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پلیس اطلاعات و امنیت برای برخورد با اراذل و اوباش در سه مرحله شناسایی، برخورد و کنترل فعالیت می کند. در حال حاضر به صورت شبانه روزی پلیس آماده دریافت گزارشات مردمی برای شناسایی افراد شرور است.

وی ادامه داد: در مرحله کنترل پلیس اراذل و اوباش را به سه سطح تقسیم کرده است که در سطح اول اراذل و اوباش بنام و معروف که اقدام به شرارت می کنند را شناسایی و دستگیر می کند. این افراد پس از طی دوره محکومیت به طور هفتگی توسط فرماندهی پلیس اطلاعات و امنیت کنترل می شوند. سطح دوم نوچه های این افراد هستند که این افراد پس از طی محکومیت توسط پایگاههای پلیس اطلاعات و امنیت تحت کنترل قرار می گیرند و در سطح سوم این افراد توسط کلانتریهای محل سکونت خود به طور ماهانه تحت کنترل قرار می گیرند.

سردار علیپور اظهار داشت: پلیس اطلاعات و امنیت اجازه هیچگونه فعالیتی به این دسته از افراد برای اقدامات مجرمانه آنها نخواهد داد.