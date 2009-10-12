برزیل مقابل بولیوی شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، بولیوی شب گذشته در لاپاز با نتیجه 2 بر یک مقابل میهمان خود برزیل پیروز شد. این دیدار در حالی برگزار شد که تیم فوتبال برزیل پیش از این جواز حضور در این رقابت ها را به دست آورده و بولیوی هم از راهیابی به این رقابت ها بازمانده است.

گل های بولیوی را "اولیوارس" (10) و "مارتینز" (31) به ثمر رساندند. برای برزیل "نیلمار" در دقیقه 70 گلزنی کرد.

برزیل از سال 1997 تاکنون موفق به شکست بولیوی در لاپاز نشده است. کاکا و فابیانو غایبان بزرگ برزیل در این دیدار بودند.

برزیل روز چهارشنبه در آخرین دیدار مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 در منطقه آمریکای جنوبی با ونزوئلا دیدار می کند حال آنکه بولیوی در لیما به مصاف پرو می رود.

چهار تیم به طور مستقیم از منطقه آمریکای جنوبی راهی رقابت‌های جام جهانی می شوند و تیم پنجم برای راهیابی به این مسابقات باید با تیم چهارم منطقه کونکاکاف دیدار کند. رده بندی تیم‌های منطقه آمریکای جنوبی به این ترتیب است:

1- برزیل 33 امتیاز (تفاضل گل 22+) - صعود به جام جهانی

2- پاراگوئه 33 امتیاز (تفاضل گل 10+) - صعود به جام جهانی

3- شیلی 30 امتیاز - صعود به جام جهانی

4- آرژانتین 25 امتیاز

5- اروگوئه 24 امتیاز

6- اکوادور 23 امتیاز

7- ونزوئلا 21 امتیاز

8- کلمبیا 20 امتیاز

9- بولیوی 15 امتیاز

10- پرو 10 امتیاز