فرصت 24 ساعته برای ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی امروز دوشنبه 20 مهرماه برای آخرین بار یک فرصت 24 ساعته برای داوطلبان شرکت در آزمون دکتری تخصصی درنظر گرفته شده است و افرادی که به هر دلیل موفق به ثبت نام در این آزمون نشده اند می توانند از این فرصت استفاده کنند.

مهلت زمانی تعیین شده برای این گروه از داوطلبان تحت هیچ شرایطی تمدید نمی شود.

آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت روز 8 آبان ماه سال جاری در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز در 47 رشته برگزار می شود و حدود چهار هزار داوطلب در این آزمون شرکت می کنند.