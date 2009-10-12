50 هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال به بهره برداری می رسد

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به تسریع در اقدامات در حال انجام و همچنین رفع مشکل پرداخت تسهیلات به متقاضیان زمینه برای بهره برداری از 50 هزار واحد مسکن مهر در کشور تا پایان سال جاری فراهم شده است.

وی ادامه داد: یکی از راهکارهای وزارت مسکن و شهرسازی استفاده از توانمندی های انبوه سازان برای تسریع در اجرای عملیات مسکن مهر است که در این صورت می توان به بهره برداری بیش از 50 هزار واحد تا پایان سال جاری نیز در کشور خوشبین بود.

وزیر مسکن و شهرسازی عنوان کرد: در حال حاضر 480 هزار واحد مسکن توسط انبوه سازان در سراسر کشور ساخته شده که با مشکل فروش مواجه هستند و وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی به عمل آمده و رایگان کردن زمین این واحدهای ساخته شده قصد دارد که آنها را از محل تسهیلات مسکن مهر به متقایان تحویل دهد.

نیکزاد بیان داشت: در صورتیکه این سیاست کاری با موفقیت دنبال شود انتظار داریم که نه تنها مشکلات انبوه سازان به کلی از بین رود بلکه خانه دار شدن متقاضیان مسکن مهر نیز در کوتاهترین زمان ممکن عملی خواهد شد.

وی گفت: برنامه اصلی وزارت مسکن و شهرسازی این است که به گونه ای برنامه ریزی کند که یک و نیم میلیون مسکنی که در حال حاضر در کشور مورد نیاز است را در کوتاهترین زمان ممکن ساخته و به افراد فاقد مسکن تحویل دهد که البته با توجه به هماهنگی های دستگاه های دولتی و همچنین توان موجود در کشور این مهم در آینده ای نزدیک محقق خواهد شد.

وزیر مسکن و شهرسازی به وضعیت اجاره مسکن در کشور اشاره کرد و یادآور شد: در تهران و شهرهای بزرگ اجاره مسکن پائین آمده است اما در شهرهای کوچک حتی اگر اجاره مسکن کاهش هم نیافته باشد بدون شک افزایشی قابل توجه نداشته است.

نیکزاد افزود: از جانب دولت برای تامین اعتبار و همچنین واگذاری زمین به متقاضیان هیچگونه مشکلی در میان نیست که امیدوارم با توجه به همت عالی مسئولان کشوری و استانی شاهد تسریع در اجرای این طرح که یکی از مهمترین سیاستهای کاری دولت به شمار می رود، باشیم.

وی همچنین در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات به متقاضیان مسکن مهر و افزایش آن نیز خاطرنشان کرد: در صورتی که تسهیلات 150 میلیون ریالی کافی نباشد بدون شک بحث افزایش آن مطرح و به رئیس جمهور پیشنهاد خواهد شد.

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: بر اساس آنچه که از گزارشهای مختلف استانی استنباط می شود این میزان تسهیلات تا کنون جوابگو بوده و ما برای متوقف نشدن این طرح از همه توانمندی های کشور بهره خواهیم گرفت.