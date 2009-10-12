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۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۹:۱۱

طرح جدید وزارت علوم برای دانشجویان بورسیه‌ای که به کشور بازنمی‌گردند

طرح جدید وزارت علوم برای دانشجویان بورسیه‌ای که به کشور بازنمی‌گردند

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم از استفاده از خدمات آموزشی و پژوهشی دانشجویان بورسیه ای که به کشور باز نمی گردند در دانشگاههای کشور خبر داد و گفت: کمیته ای به منظور اجرای این امر در دفتر همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم تشکیل شد.

محمود کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دفتر همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم کمیته ای تشکیل داده است که به وسیله آن از خدمات دانشجویان بورسیه ای که به هر دلیلی نخواسته و یا نتوانسته اند پس از اتمام تحصیلات به ایران بازگردند در داخل کشور استفاده شود.

وی اظهار داشت: از این افراد می توان در ارائه خدمات آموزشی مانند تدریس و انجام طرحهای پژوهشی استفاده کرد.

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم افزود: در این موارد هزینه تحصیل به نرخ روز از دانشجو اخذ می شود اما ارزش دانشجو برای کشور بیش از این هزینه است از این رو تلاش می کنیم این دانشجویان را به ویژه در رشته های خاص برای استفاده از برخی خدمات به کشور دعوت کنیم.

کد مطلب 963178

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