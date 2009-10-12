در گفتگو با مهر اعلام شد: تولید موتور جستجوی فارسی زبان در حوزه بازرگانی توسط محققان کشور

فهیمه اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر حوزه عملیاتی نرم افزار "ابریاب" را پایگاه اطلاعاتی تخصصی عوامل تجاری دانست و گفت: این نرم افزار مانند موتورهای جستجو عمل می کند و به کاربران با ارائه اطلاعاتی در زمینه بازرگانی کمک می کند تا مشخصات کالاها و محصولات مورد نظر، روشهای عرضه و حتی روشهای تماس یا دریافت اطلاعات را در تمام ساعات شبانه روز به دست آورند.

وی افزود: بانک اطلاعاتی این نرم افزار شامل اطلاعات کلیه مشاغل، حرف و افراد دارای هر نوع فعالیت تجاری، تولیدی و یا هنری است. این اطلاعات در نسخه اولیه به زبان فارسی است ولی در آینده زبانهای دیگر به آن اضافه می شود.

اسکندری با تاکید بر اینکه عمل جستجو در این نرم افزار به صورت هوشمند است، اظهار داشت: در جستجو از طریق گوگل (Google) املای کلمه در جستجو بسیار اهمیت دارد و در صورت نادرست بودن آن، اطلاعات نادرستی به کاربر می دهد ولی این مشکل در این نرم افزار وجود ندارد و می تواند عمل جستجو را برای شکلهای مختلف کلمه انجام دهد.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت هوشمند پردازش با بیان اینکه این نرم افزار تنها در حوزه بازرگانی کاربرد ندارد، خاطر نشان کرد: این نرم افزار برای مواردی چون مدیریت اسناد داخل سازمانها نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی چند زبانی کردن این نرم افزار، اضافه کردن بانکهای اطلاعاتی به آن و اضافه کردن جستجو در حد اصطلاحات و معنا را از اقدامات توسعه ای نرم افزار "ابریاب" ذکر کرد.