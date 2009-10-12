برگزاری 5 هزار گفتمان در مدارس/ تغذیه فکری جوانان با گفتمانهای دینی

علیرضا مزروعی دبیر گفتمانهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برگزاری گفتمانهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی در مدارس سراسر کشور گفت: گروه هدف ما در گفتگمانها جوانان و نوجوانان هستند که بیشترین جمعیت جامعه را تشکیل داده اند.

مزروعی افزود: بخشی از این جمعیت در مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی در آموزش و پرورش تحصیل می کنند وطی تفاهمنامه ای میان وزیر آموزش و پرورش وقت و ریاست سازمان در سطح عالی به امضا رسید آموزش و پرورش و سازمان همکاری مشترکی را در رابطه با برگزاری گفتمانهای دینی تدارک دیدند.

وی با اشاره به اینکه این گفتمانها در عالیترین سطح از پشتوانه اداری و قانونی در مدارس برخوردارند افزود: هم اکنون ادارات کل سازمان تبلیغات اسلامی و سازمانهای آموزش و پرورش استانها نسبت به این تفاهمنامه وقوف و اشراف دارند و شرح وظایفی را از نظر سازوکارهای اداری و اجرایی اندیشیده اند.

مزروعی تصریح کرد: در واقع چارچوب کار تعریف شده و آموزش و پرورش از این فعالیت به صورت قاعده مند استقبال کرده است.

اصلاح الگوی مصرف از اولویتهای گفتمانهای امسال است

وی با اشاره به برخی موضوعات گفتمانهای دینی سال 88 چون اصلاح الگوی مصرف که به زیرشاخه هایی چون اقتصاد اسلامی، فرهنگ مصرف در اسلام از زبان قرآن و احدادیث، اصلاح الگوی مصرف در سیره نبوی ائمه معصومین (ع)، فقر و اصلاح الگوی مصرف، چرایی و چگونگی اصلاح الگوی مصرف، اصلاح الگوی مصرف در اسلام و غرب، اصلاح الگوی مصرف موانع و راهکارها گفت: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری این مسئله را جزء موضوعات گفتمانها در مدارس قرار داده و سعی کردیم این موضوع به صورت عمقی مورد بحث و برررسی قرار گیرد.

علیرضا مزوعی همچنین در توضیح موضوع هویت ملی و دینی گفت: امروز به لحاظ مقوله تهاجم فرهنگی نیاز داریم که مسئله هویت را از دو منظر دینی و ملی بیشتر در میان جوانان دنبال کنیم.

دبیرگفتمانهای دینی در ادامه با اشاره به مدل اجرایی این گفتمانها اظهار داشت: مدلی که در گفتمان دینی در حال اجرا داریم، مدل دو سویه و رو در رو و گفتگوی متقابل است.

وی در توضیح این شیوه گفت: برای مثال زمانی که موضوعی چون عفاف و حجاب برای یک گفتمان دینی درنظر گرفته می شود این موضوع به عنوان سخنرانی ارائه نمی شود بلکه استاد دقایقی را به تبیین شالکه این بحث اختصاص داده و بعد فرصت در اختیار دانش آموزان قرار گرفته تا آنها دانسته ها، ابهامات و پرسشهای خود را به صورت کتبی و شفاهی بیان کنند. نقش استاد در این میان مهندسی بحثی است که یا در قالب پرسش و پاسخ و یا در قالب گفتگوی دو سویه در جریان است.

تقاضای برگزاری گمانهای دینی از سوی جوانان مطرح می شود

علیرضا مزروعی با اشاره به تبیین این مقوله های مورد بحث در مقایسه با سایر مقوله های اجتماعی گفت: این نوع ساختار گفتمانها موجبات جذب جوانان را فراهم می کند، چرا که جوان روح پرسش گری، نقد و اظهار نظر دارد . تلاش ما ایجاد چنین فضایی بود که جوان در قالب آن نوعی رضامندی از حضور در بحثها داشته باشد، از این رو تقاضا برای استمرار این گفتمانها از سوی خود جوانان بسیار بالا است.

وی در توضیح علت محبوبیت این گفتمانهای دینی میان جوانان در مدارس اجرای مدل دوسویه آن دانست و گفت: ما در این مدل دو سویه مفاهیم دینی را برای اینکه بیشتر از گذشته به هنجار تبدیل کنیم در قالب یک گفتگوی رو در رو تجربه می کنیم.



مزوعی همچنین دستاوردهای سال گذشته این گفتمان ها در مدارس را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به مدل دوسویه این گفتمانها و با توجه به ویژگیهای جوان و نوجوان که مایل به اظهار نظر و یافتن میدانی برای بیان خود است، پرسشگری و شکل دهی به هویت خود است این گفتمانها با استقبال رو به رو شده اند و ما در چنین فضایی به دنبال انتقال پیام هستیم. از طرفی به علت وجود چنین تقاضاهایی برای استمرار گفتگوها می توان اثر بخشی این طرح را در سطحی بالا توصیف کرد.