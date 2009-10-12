فعالیت مجدد "بنیاد بیداری" از آذر/ تاسیس موزه صفارزاده در شیراز

جلال صفارزاده برادر زنده یاد طاهره صفارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با رایزنیهایی که انجام شد کل مبلغ یک میلیارد و 700 میلیون تومان بهای منزل مسکونی خواهرم به خریدار خانه پرداخت شد و من هم به عنوان تنها وارث او آن را آزاد کردم و به این ترتیب خانه صفارزاده وقف دار القرآن - چیزی که آرزوی او بود - شد.

وی افزود: قبل از این 5/1 میلیارد تومان از مبلغ مورد توافق (یک میلیارد و 700 میلیون تومان) پرداخت شده بود که در چند روز اخیر و با پرداخت 200 میلیون تومان دیگر خانه را آزاد کردیم تا در اختیار دار‌القرآن یا همان بنیاد بیداری قرار گیرد.

تنها وارث صفارزاده ادامه داد: به این ترتیب بنیاد بیداری به صورت یک شرکت تاسیس می‌شود و با توافق ما اموال و کتابهای خواهرم که مورد نیاز این بنیاد است در اختیار آن قرر خواهد گرفت که البته خود بنیاد نیاز به هیئت مدیره دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا خود وی جزو اعضای این هیئت مدیره خواهد بود؟ گفت: قطعاً و اگر غیر از این باشد نمی‌شود چرا که بنده به عنوان تنها وارث طاهره صفارزاده معتقدم باید افرادی که برای مردم شناخته شده و مورد اعتماد آنها هستند عضو این هیئت شوند.

جلال صفارزاده از ارائه پیشنهادهایی برای عضویت در هیئت مدیره این بنیاد خبر داد و تاکید کرد: همانطور که گفتم باید افرادی که دایره وجهه فرهنگی و نیز حقوقی هستند عضو بنیاد شوند و برای این منظور من پیشنهاد کرده‌ام دادستان تهران (به عنوان شخصیتی حقوقی)، رئیس دانشگاه تهران (به عنوان همکار سابق طاهر صفارزاده در این دانشگاه) و چهره‌هایی مانند ابراهیم باستانی پاریزی و هوشنگ مرادی کرمانی برای عضویت در این هیئت نامزد شوند.

وی ادامه داد: اگر انشاء الله چنین شد و امور تنها به دست کسانی نیفتد که می‌ِخواهند از نام طاهره صفارزاده برای خود استفاده کنند فعالیت بنیاد از اول آذر شروع می‌شود. قبلاً (1378) هم شرکتی به همین نام تاسیس شد اما نه اعضای مشخصی داشت و نه مجمعی برای امور قرآنی تشکیل داد در حالی که همه هزینه‌های آن را هم خواهرم پرداخت می‌کرد.

وارث طاهر صفارزاده در ادامه از پیشنهاد تاسیس موزه‌ای به نام خواهرش در شیراز خبر داد و گفت: برای تاسیس موزه‌ای به نام طاهره صفارزاده و وصال (همسر وی) در شیراز پیشنهادی را به مسئولین فرهنگی و شهری این شهر داده‌ایم که قولهایی هم به ما داده‌اند و امیدواریم تا قبل از پایان سال کار ساخت این موزه هم شروع شود.

وی در عین حال اضافه کرد: برای این موزه هم باید یک هیئت امنا تشکیل شود که اعضای آن عبارت خواهند بود از: بنده (جلال صفارزاده به عنوان نماینده طاهر صفارزاده)، رئیس دانشگاه شیراز، دادستان فارس، نماینده میراث فرهنگی و برادر دکتر وصال (به عنوان نماینده وی).

طاهره صفارزاده شاعر، نویسنده، محقق و مترجم در شهرستان سیرجان متولد شد و پس از کسب مدرک لیسانس در رشته زبان و ادبیات انگلیسی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت. او سال 1371 از سوی وزارت علوم استاد نمونه معرفی شد و سال 80 پس از انتشار ترجمه قرآن کریم به افتخار خادم القرآن نائل آمد. وی آبان‌ماه سال گذشته درگذشت.