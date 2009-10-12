مصوبه دولت برای تسریع در ساخت آزادراه اهواز- بندر امام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس مصوبه هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری، سهم‌الشرکه مقطوع وزارت راه و ترابری در اجرای طرح آزادراه چهارخطه اهواز- بندر امام خمینی (ره) طبق نقشه‌ها و مشخصات اصلاحی، تاسیسات جانبی خاص، هزینه‌های جانبی و تصرف اراضی به 742میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

ضمنا 100درصد باقیمانده منابع لازم برای احداث این آزادراه تا رسیدن به مرحله بهره‌بردای کامل توسط طرف مشارکت این طرح (شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه اهواز-بندر امام وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) تامین می‌شود.

این مصوبه را محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرده است.

