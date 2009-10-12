8 هکتار از اراضی ملی در استان سمنان رفع تصرف شد

سرهنگ علی اکبرعلیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این رفع تصرف در 12 مورد به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون ریال در استان سمنان صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: با هماهنگی که در کمیته حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری وجود دارد با افراد سودجو و زمین خوار براساس قانون برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه منابع طبیعی به عنوان سرمایه های ملی کشور و جز انفال عمومی محسوب می شود، عنوان کرد: این امر با تلاش شبانه روزی یگان حفاظت و همکاری دادگستری و نیروی انتظامی صورت پذیرفت.

سرهنگ علیاری تصریح کرد: با افزایش سطح آگاهی مردم و شناخت و اهمیت منابع طبیعی میزان تصرف و تخریب اراضی ملی کاهش یافته و بستری مناسب برای احیا، اصلاح، توسعه و بهره برداری بهینه از این منابع مهیا می شود.

به گفته وی، همه آحاد جامعه در حفاظت و بهره برداری بهینه از این منابع مسئول بوده و سهل انگاری در برابر آن نه تنها موجب فقر در جامعه شده بلکه خیانت به نسل آینده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان سمنان از مردم استان خواست با تماس خود با تلفن رایگان 09696ستاد خبری یگان حفاظت، حافظان عرصه های سبز منابع طبیعی را یاری کنند.