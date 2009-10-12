خودکفایی در واردات بنزین به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح خودکفایی از واردات بنزین در طی سالهای اخیر به یکی از سیاستهای کلان دولت تبدیل شده، اما به نظر می رسد اجرای این طرح ملی در اولین گام با تاخیری چندین ماهه مواجه شده است.

بر اساس اعلام مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اجرای پروژه کت کراکر پالایشگاه نفت آبادان به عنوان اولین طرح خودکفایی از واردات بنزین کشور قرار بود تا نیمه دوم سالجاری به بهره برداری برسد.

در همین حال ابتدای سالجاری سید نورالدین شهنازی زاده در بازدید از مراحل اجرایی طرح کت کراکر پالایشگاه آبادان با بیان اینکه با تکمیل و ساخت این واحد میزان تولید بنزین کشور روزانه هفت میلیون لیتر افزایش می یابد، گفته بود: با راه‌اندازی واحد کت کراکر علاوه بر افزایش تولید بنزین، به میزان قابل توجه ای پروپیلن و گاز مایع نیز تولید خواهد شد.

اما این مقام مسئول اخیرا با اشاره به اینکه تا پایان سالجاری امکان تکمیل هیچ یک از طرحهای نیمه تمام پالایش نفت کشور وجود ندارد اظهار کرده است: پیش بینی می کنیم سال آینده دو طرح بنزین سازی کت کراکر آبادان و پالایشگاه تهران به بهره برداری برسند.

نامشخص بودن ظرفیت تولید بنزین پالایشگاه آبادان و تهران

به گزارش مهر، علاوه بر تاخیرهایی که تاکنون در بهره برداری از اولین طرح خودکفایی از واردات بنزین کشور حاصل شده تاکنون آمارهای متفاوتی از ظرفیت تولید بنزین این پروژه ها از سوی مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ارائه شده است.

سید نورالدین شهنازی زاده مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در مورد ظرفیت تولید بنزین واحد کت کراکر آبادان پیش از این گفته بود: با بهره برداری از این طرح هفت میلیون لیتر و با تکمیل طرح بنزین سازی پالایشگاه تهران 1.8 میلیون لیتر به تولیدات روزانه بنزین کشور افزوده می شود.

این مقام مسئول هفته گذشته در مورد افزایش ظرفیت تولید بنزین با راه اندازی این دو طرح گفته است: با راه اندازی کت کراکر آبادان و طرح بنزین سازی پالایشگاه تهران در مجموع حدود 6.4 میلیون لیتر به ظرفیت تولیدات کشور افزوده می شود.

در همین حال علیرضا ابهجی مدیر عامل شرکت پالایش نفت آبادان پیش از این اعلام کرده بود: با راه اندازی واحد کت کراکر به میزان 5.7 میلیون لیتر به تولید بنزین کشوراضافه می شود.

شاهرخ خسروانی مدیرعامل پالایشگاه تهران نیز اخیرا با بیان اینکه طرح بنزین سازی پالایشگاه تهران تا نیمه دوم سال 1389به بهره برداری نمی رسد، اظهار داشته است: با تکمیل این طرح یک میلیون و 500 هزار لیتر بنزین بیشتر تولید خواهد شد.

این در حالی است که قرارداد ساخت طرح بنزین سازی پالایشگاه های آبادان (کت کراکر) و تهران در نیمه اول سال 1385 امضا شده بود و بر اساس برنامه اعلام شده قرار بود این دو طرح تا پایان سالجاری به بهره برداری برسند.

اما به موازات تاخیرهای ایجاد شده در تکمیل طرحهای بنزین سازی پالایشگاه های تهران و آبادان، تا پایان امسال باید طرحهای بنزین سازی پالایشگاه های نفت بندرعباس و تبریز نیز به تولید می رسید که تکمیل این طرحها نیز با تاخیری 2 ساله به سال 1390 موکول شده است.

علاوه بر این نیز تاکنون عملیات اجرایی 6 پالایشگاه جدید نفت خام و میعانات گازی هرمز بندرعباس، آناهیتا کرمانشاه، کاسپین، خوزستان، پارس شیراز و شهریار تبریز نیز به دلیل کمبود منابع مالی آغاز نشده است.

گفتنی است، میزان واردات بنزین در نیمه اول سالجاری به 939 میلیون و 700 هزار دلار رسیده است.