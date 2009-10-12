تل آویو نگران تاثیر جنگ غزه بر روابط ترکیه -اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، این نشست عصر روز گذشته در وزارت خارجه اسرائیل برگزار شد.

مهمترین موضوعی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت دلایل ترکیه برای صرف نظر از حضور در رزمایش مشترک این کشور با آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.

به گفته مقامات وزارت خارجه رژیم صهیونیستی این یک حرکت غیرمعمول از سوی ترکیه است. به گفته این افراد هر چند اردوغان ( نخست وزیر ترکیه ) دارای تفکرات ضد صهیونیستی است، اما این حرکت آنکارا جای سوال دارد.

در همین رابطه یکی از مقامات ارشد کابینه رژیم صهیونیستی به هاآرتص گفت : نگرانی هایی درباره برهم خوردن روابط میان اسرائیل و ترکیه بعد ازجنگ غزه وجود دارد. این ممکن است یک حقیقت باشد و روابط ما رو به پایان باشد. ما باید دراین زمینه اندیشه کنیم تا در صورت اقدام ترکیه پاسخ مناسبی را برای آن داشته باشیم.

این در حالی است که گزارش جنایات اسرائیل در زمان جنگ غزه نیز منتشر شده و بررسی این گزارش در نهادهای بین المللی می تواند تبعات منفی زیادی برای تل آویو به دنبال داشته باشد.