مراسم صبحگاه مشترک نیروی انتظامی مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، استاندار مازندران صبح دوشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروی انتظامی استان ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: نیروی انتظامی با بر تن کردن لباس خدمت تحقق بخش نعمت امنیت برای جامعه است.

سید محمد کریمی افزود: نیروی انتظامی با ایجاد شرایط نا امن برای مجرمین و دشمنان نظام و اسلام، امنیت را برای ملت به وجود می آورد.

رئیس شورای تامین استان مازندران با تاکید بر اینکه دستاوردهای نیروی انتظامی در این هفته باید برای مردم بازگو شود، تصریح کرد: مقابله قاطع با هر گونه تخلف، تامین امنیت راهمپیمایی ها و اجتماعات، حراست از اماکن عمومی و دولتی، ضابط قضایی و مبارزه با قاچاق، پیشگیری از وقوع جرم بخش کوچکی از وظایف نیروی انتظامی است.

فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران نیز در خصوص اهداف برگزاری صبحگاه مشترک گفت: تجدید میثاق با شهدا و امام شهدا و فرمانده کل قوا از اهداف برگزاری صبحگاه مشترک است.

سردار علیرضا مسکنی با تاکید بر گستردگی چتر امنیت در جامعه تصریح کرد: همکاری و همدلی شورای تامین استان موجب شکوفایی و اجرای دقیق فعالیتهای نیروی انتظامی شده است.

در این مراسم بیش از 650 کیلوگرم انواع مواد مخدر در صبحگاه مشترک نیروی انتظامی استان مازندران امحا شد.

در این مراسم ضمن اجرای مانورهای مختلف موتورسواران، خودروها، نمایش رزمی، رهایی گروگان و حمله به اتوبوس، اهدا درجات جدید و انتخاب کلانتری نمونه استان از خانواده شهدا و جانبازان نیز تقدیر شد.

ترکیدن لاستیک خودروی بنز یگان ویژه هنگام اجرای مانور و بر زمین خوردن موتورسوار در حین اجرای حرکات نمایشی از حاشیه های این مراسم بود که حاضرین را به وجد آورد.