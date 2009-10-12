33 هزار خانوار در کرمانشاه فاقد مسکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری صبح دوشنبه در جریان بازدید از شهرک تلاش محل احداث واحدهای مسکونی اتحادیه تعاونی مسکن کارگری کرمانشاه در جمع حاضرین اظهار داشت: نهضت مسکن سازی یکی از افتخارات دولت است و به عنوان یکی از پروژه های مهم، ملی و تأثیرگذار در جامعه از اهمیت خاصی در سطح کشور برخوردار است.

وی از طرح مسکن مهر به عنوان یک اقدام ارزشمند نام برد و افزود: توصیه من به کلیه مسئولان استان این است که در این راستا از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نکنند چرا که هیچ فرصتی از این بهتر برای خدمتگزاری به مردم پیدا نخواهد شد.

استاندار کرمانشاه خطاب به مسئولین و کارکنان سازمان مسکن و شهرسازی و شعب این سازمان در شهرستانها، گفت: اولویت کاری این سازمان باید رسیدگی و پیگیری به طرح مسکن مهر و خانه دار شدن مردم باشد.

غفوری با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به طرح مسکن مهر گفت: هر فرد و مسئولی که در روند طرح مسکن مهر کوتاهی کند خاطی است.

وی با اشاره به اقدامات ستاد مسکن مهر در استان کرمانشاه گفت: ستاد مسکن استان کرمانشاه در سطح کشور جزء ستادهای فعال و برتر در رسیدگی به طرح مسکن مهر است.

غفوری با اشاره به اینکه هیچگونه مشکلی در استان هم از نظر اعطای تسهیلات و هم فراهم کردن زمین وجود ندارد، عنوان کرد: براساس فراخوان عمومی صورت گرفته تا پایان سال 1387 حدود 33 هزار خانوار فاقد مسکن در استان وجود دارد که برای این تعداد برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.

استاندار کرمانشاه همچنین در حین بازدید از پروژه دو هزار و 235 واحدی اتحادیه تعاونی مسکن کارگری کرمانشاه واقع در شهرک تلاش خواستار سرعت بخشیدن و نظم و انضباط بیشتری درراستای خاکبرداری وتسطیح اراضی این شهرک شد.

در این بازدید تعدادی از مسئولان و اعضای ستاد مسکن مهر استان کرمانشاه نیز حضور داشتند.