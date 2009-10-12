هادی شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر به جزئیات این نرم افزار اشاره کرد و گفت: نرم افزار جابین دارای هفت مگابایت ظرفیت و دارای چهار بخش کلی با عناوینی چون بانک اطلاعات شهری، جستجو بر اساس تفکیک محله ها، معابر، میدانها، نقشه کامل شهر و "من اینجام" است که هر یک خدمات متمایز به صورت به روز شده به شهروندان ارائه می دهد.

وی ارائه نقشه کامل شهر را از قابلیتهای این نرم افزار دانست و افزود: شهروندان می توانند به وسیله آن نقشه و گرافیک کامل شهر را مشاهده و کلیه نقاط شهر تهران را حتی با تفکیک جزئیات کوچه ها و محله ها رویت کنند. ضمن آنکه می توانند بر اساس آخرین اطلاعات روز، اطلاعات مربوط به حمل و نقل از قبیل حرکت قطارها، هواپیماها، اطلاعات اقتصادی چون نرخ روزانه سکه، طلا، ارز و همچنین اطلاعات فرهنگی مانند جدول پخش سینماها، مراکز تئاتر و نمایشگاههای مختلف دائر در شهر را دریافت کنند.

شیرازی در خصوص بخش "من اینجام" توضیح داد: از این طریق کاربر می تواند موقعیت مکانی خود را برروی نقشه مشخص کرده و به وسیله ارسال پیامک آن را به فرد دیگری که همین سامانه را دارا است نمایش دهد.

وی به نحوه دریافت این سامانه اشاره کرد و ادامه داد: شهروندان تهرانی می توانند این نرم افزار را از طریق پورتال اینترنتی شهرداری دریافت کنند و یا با استفاده از مرورگر گوشی تلفن همراه و مشاهده از طریق mobile.tehran.ir از خدمات ارائه شده استفاده کنند. این سامانه ها بر روی 85 درصد گوشیهای موجود در کشور قابل نصب است.

به گفته وی این سامانه در سومین جشنواره و نمایشگاه رسانه های دیجیتال دو جایزه در بخشهای اصلاح الگوی مصرف و فناوری و نوآوری کسب کرد.

مدیر روابط عمومی شرکت بینا با تاکید بر اینکه این خدمات به صورت offline است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکسری خدمات Online نیز برای این سامانه برنامه ریزی شده است که به زودی رونمایی می شود.