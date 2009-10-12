تاخیر 17 ساله ایران در توسعه پارس جنوبی / 40 میلیارد دلار می خواهیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله جشن ساز در جمع مدیران عملیاتی طرحهای مختلف صنعت نفت در منطقه عسلویه در رابطه با آخرین اقدامات صورت گرفته در توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی، گفت: مخزن گازی پارس جنوبی با وسعت نزدیک به 9 هزار کیلومتر مربع در خلیج فارس بین ایران و قطر مشترک بوده که نزدیک به سه هزار و 500 کیلومتر مربع آن در گستره آبهای ایران قرار دارد.

وی با اشاره به تاخیر نزدیک به 17 ساله ایران در شروع توسعه فازهای مختلف میدان گازی پارس جنوبی، بیان کرد: اما در حال حاضر برای تولید بهینه گاز از این میدان مشترک اجرای 28 فاز پالایشگاهی پیش بینی شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر این موضوع که هم اکنون تولید و توسعه پارس جنوبی به عنوان یکی از پیچیده ترین میادین گازی دنیا در حال انجام است، تصریح کرد: تاکنون شرکت ملی نفت از چهار لایه ای که برای تولید گاز برنامه ریزی کرده که در حال حاضر از لایه های کنگان یک و کنگان چهار برداشت گاز می کنیم.

این عضو هیئت مدیره شرکت نفت با اشاره به برنامه های شرکت نفت برای افزایش تولید گاز از لایه های پارس جنوبی، اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم لایه فرا عمق که یک لایه پایینتر از لایه کنگان چهار است را مورد بررسی و ارزیابی فنی و مهندسی قرار دهیم، یک حلقه چاه توصیفی حفر شده و دومین حلقه نیز در حال حفاری است.

مذاکره با خارجی ها در طرحهای LNG پارس جنوبی

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در مورد وضعیت طرحهایLNG پارس جنوبی، توضیح داد: هم اکنون سه طرح پرشین ال ان جی، ایران ال ان جی و پارس ال ان جی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس طراحی شده است.

به گفته معاون وزیر نفت در شرایط فعلی پروژه ایران ال ان جی با پیشرفت خوبی جلو می رود و در مورد دو پروژه دیگر در حال مذاکره با طرفهای خارجی هستیم.

نیاز به 40 میلیارد دلار برای تکمیل فازهای پارس جنوبی

وی در ادامه با بیان اینکه از سال 1387تاکنون بیش از 30 میلیارد دلار در فازهای مختلف پالایشگاهی پارس جنوبی سرمایه گذاری شده است، تبیین کرد: پیش بینی می کنیم برای تکمیل فازهای باقی مانده به نزدیک 40 میلیارد دلار منابع مالی نیاز داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: برنامه ریزی کرده ایم که عمده این 40 میلیارد دلار را طی برنامه پنجم توسعه و تا پایان سال 1394 را تامین کنیم.

وی با بیان این که برنامه پنجم توسعه در وزارت نفت یک برنامه گاز محور است، تاکید کرد: پیش بینی می کنیم تا پایان برنامه پنجم تولید گاز را 100 درصد افزایش دهیم یعنی از تولید 540 میلیون متر مکعب در روز فعلی به یک میلیارد و 100 میلیون متر مکعب برسیم.

به گفته جشن ساز بخشی از گاز تولیدی در پارس جنوبی از طریق خط نهم به ترکیه و بخش دیگر از طریق خط لوله هفتم به پاکستان در صورت پیشرفت مذاکرات به چین صادر می شود.

تاخیر در تزریق گاز پارس جنوبی به مخازن نفت

وی همچنین با اشاره به آماده نبودن خط لوله پنجم سراسری برای تزریق گازهای کیدان پارس جنوبی به مخازن نفت آغاجاری، بیان کرد: هم اکنون آماده تحویل 25 میلیون متر مکعب گاز برای تزریق به چاه های نفت آغاجاری از طریق خط لوله پنجم سراسری هستیم.

این مقام مسول یادآور شد: از شرکت ملی گاز در خواست شده است تا هر چه سریعتر خط لوله پنجم سراسری گاز را برای انتقال گاز فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی به آغاجاری عملیاتی کند.

آغاز تولید گاز از فاز 7 پارس جنوبی تا چند روز آینده

جشن ساز در ادامه در خصوص آخرین وضعیت فازهای شش، هفت و هشت پارس جنوبی توضیح داد: دو سکوی این پالایشگاه به طور کامل در مدار قرار دارند، لوله گذاری فاز هفت انجام و عملیات پیش راه اندازی آن به پایان رسیده است.

مدیر عامل شرکت نفت افزود: پیش بینی می کنیم ظرف روزهای آینده تولید گاز از فاز هفت پارس جنوبی آغاز شود.

به گزارش مهر، فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی در حالی سال گذشته با حضور رئیس جمهور مورد افتتاح رسمی قرار گرفت که در حال حاضر با گذشت نزدیک به یکسال یکی از فازهای این طرح هنوز قادر به تولید گاز نیست.

وی همچنین با بیان اینکه چهار حلقه از چاه های فازهای 9 و 10 نیز به زودی وارد مدار تولید گاز خواهند شد، اظهار کرد: پیش بینی می شود 11 حلقه دیگر نیز تا پایان اسفند امسال به تولید گاز برسند.

گفتنی است، افتتاح فازهای 9 و 10 پارس جنوبی اسفند ماه سال گذشته انجام شده بود و با گذشت بیش از 7 ماه از افتتاح این طرح اما امکان تولید گاز از چاه های دریایی این دو فاز فراهم نشده است.